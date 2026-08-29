BMW tiene un rival para el Mercedes GLA que apuesta por más espacio y una imagen muy deportiva

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 15:14h.

BMW se saca de la manga un SUV de carácter

Ojo con la letra pequeña del BMW iX3

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El BMW X2 cambió completamente con su última renovación. Abandonó las proporciones más discretas del anterior modelo para adoptar una silueta de SUV coupé. Ahora resulta más grande, llamativo y deportivo. Su imagen lo convierte en una alternativa con personalidad al Mercedes GLA, sin perder la elegancia propia de BMW.

El crecimiento también aporta ventajas prácticas. Su carrocería mide 4,55 metros de longitud, 1,85 metros de anchura y 1,59 metros de altura. La batalla alcanza 2,69 metros. Estas dimensiones permiten disponer de un habitáculo amplio. Lo más sorprendente es su maletero de 560 litros, una capacidad destacada dentro del segmento.

BMW transforma el X2 en un deportivo

BMW ha logrado mantener esa amplitud pese a la caída del techo en la parte posterior. El X2 busca combinar espacio familiar y presencia deportiva. Sus rivales más directos son Audi Q3 Sportback, Cupra Formentor y Peugeot 408. Todos utilizan carrocerías menos convencionales para diferenciarse de los SUV tradicionales.

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La gama comienza con el sDrive18d. Emplea un motor diésel de 150 CV y cuesta desde 49.000 euros. Está pensado para quienes recorren muchos kilómetros y valoran el consumo. Justo por encima aparece el sDrive20i de gasolina, que desarrolla 170 CV y eleva su precio hasta los 50.450 euros.

La siguiente alternativa vuelve a recurrir al diésel. El xDrive20d desarrolla 163 CV, dispone de tracción total y cuenta con etiqueta ECO de la DGT gracias a su electrificación ligera. Parte de 50.650 euros. Esta versión combina eficiencia, mayor capacidad de tracción y ventajas para circular por zonas con restricciones.

No falta una versión para los más exigentes

En el extremo contrario aparece el M35i xDrive. Sus 300 CV y la tracción total refuerzan el carácter deportivo del modelo. Cuesta desde 76.400 euros y corona la gama. No es una opción racional, sino la indicada para quien desea prestaciones elevadas y una puesta a punto más agresiva.

Incluso las versiones iniciales incluyen asientos delanteros calefactados, Parking Assistant y distintas ayudas a la conducción. También ofrecen radio digital, eSIM personal, alarma y llamada automática de emergencia.