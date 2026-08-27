Este Renault quiere poner contra las cuerdas al BMW X2 con un diseño que entra por los ojos

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 03:41h.

Diseño coupé, electrificado y carácter deportivo

Ojo con la letra pequeña del BMW iX3

Compartir







Renault eligió el nombre Rafale para separar este modelo del resto de sus SUV. La carrocería combina un frontal afilado, una caída de techo marcada y proporciones musculosas. Su presencia puede hacer dudar a quienes contemplaban un BMW X2, aunque el francés resulta más grande y ofrece un planteamiento familiar.

El Rafale alcanza 4,71 metros de longitud y 1,87 metros de anchura. Su batalla mide 2,74 metros y favorece el espacio interior. La silueta deportiva tampoco penaliza la capacidad de carga. El maletero ofrece 528 litros, ampliables hasta 1.600 al abatir los respaldos de la segunda fila.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Renault eléctrico es el utilitario más bonito que ha creado Renault y deja en evidencia a alternativas mucho más caras

El SUV de Renault para los amantes de los coupé

La gama comienza en 42.039 euros al contado o 35.917 euros financiados. Sus rivales cercanos por planteamiento y precio son el KGM Actyon híbrido y el Omoda 9. Renault responde con una conducción cuidada, una imagen diferenciada y dos mecánicas electrificadas que evitan depender exclusivamente de la gasolina.

PUEDE INTERESARTE Renault tiene un problema muy serio con el Arkana

La versión Full Hybrid combina un motor 1.5 turbo de tres cilindros con dos unidades eléctricas. El sistema entrega 199 CV y utiliza una batería de 2 kWh. Acelera hasta 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza 180 km/h y anuncia un consumo de 4,7 l/100 km.

Por encima aparece el híbrido enchufable. Desarrolla 300 CV y cuenta con tracción total. Su autonomía eléctrica alcanza 106 kilómetros, suficiente para cubrir trayectos diarios sin consumir gasolina. Completa el 0 a 100 km/h en 6,4 segundos. Cuesta 48.716 euros al contado o 44.195 euros financiados.

Equipamiento muy tecnológico

El acabado Esprit Alpine refuerza su aspecto con llantas bitono de 20 pulgadas, detalles específicos y tapicería de Alcántara reciclada. Dentro aparecen climatizador bizona, asientos calefactados, iluminación ambiental y portón eléctrico. El sistema OpenR Link utiliza una pantalla de 12 pulgadas con navegación y servicios de Google.

Renault añade control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, cámara posterior y sensores perimetrales. También incluye frenada automática, vigilancia del conductor, reconocimiento de señales y mantenimiento de carril. El sistema 4Control Advanced mejora la agilidad.