El Audi Q3 tiene un nuevo rival: este SUV eléctrico llega con una imagen mucho más atrevida

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 11:47h.

Deportivo, mecánica 100% eléctrica, y calidad y equipamiento premium

La alternativa barata a Audi sin renunciar a nada

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Audi lleva años utilizando la sobriedad como una de las claves del Q3. Pero el Grupo Volkswagen ha elegido otro camino para Cupra. Aunque pertenecen a la misma familia, el Tavascan combina un frontal agresivo, una silueta coupé y una firma luminosa reconocible. Su diseño busca provocar una reacción inmediata, algo que puede atraer a compradores cansados de los SUV tradicionales.

El Cupra mide 4,64 metros y resulta más largo. También es completamente eléctrico, mientras el Audi ofrece motores de combustión electrificados. Su batalla de 2,77 metros favorece la amplitud interior. El maletero alcanza 540 litros, una cifra adecuada para viajar en familia.

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Así es el Cupra Tavascan más económico

El Tavascan tampoco se conforma con parecer deportivo. Su motor entrega 286 CV y 545 Nm a las ruedas traseras. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza 180 km/h. La respuesta inmediata y el reparto de pesos buscan ofrecer un comportamiento más dinámico que el habitual entre SUV familiares.

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La batería dispone de 82 kWh y permite homologar 568 kilómetros de autonomía WLTP. Este alcance reduce la preocupación durante los viajes y permite espaciar las recargas. Sus rivales incluyen modelos como el Audi Q5, Mercedes GLC, Lexus NX y Toyota RAV4, aunque no todos utilizan una mecánica exclusivamente eléctrica.

La diferencia entre tarifa y promoción cambia completamente su atractivo. El precio de catálogo asciende a 52.010 euros. Sin embargo, Cupra anuncia el Tavascan desde 37.122 euros al contado o 36.272 euros financiados. Conviene comprobar requisitos y coste total, pero la rebaja lo acerca a SUV compactos de menor potencia.

El equipamiento está a la altura de un premium

El equipamiento mantiene la ambición. Incluye faros Matrix LED, pilotos tridimensionales y llantas de 19 pulgadas. Los asientos bucket utilizan microfibra Dark Night. Dentro aparece una pantalla de navegación de 15 pulgadas, acompañada por climatización de tres zonas. El acceso Kessy Advanced mejora la comodidad durante el uso diario.

Cupra añade Travel Assist 2.6 e Intelligent Park Assist con función de memoria. Esta última tecnología puede recordar maniobras y repetirlas al aparcar.