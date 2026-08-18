Ni Mazda CX-60 ni Cupra Tavascan, el SUV que demuestra que no hace falta irse al premium para tener calidad

Coches y Motos 18 AGO 2026 - 01:01h.

SUV familiar, tracción a las cuatro ruedas y mecánica híbrida con la etiqueta ECO de la DGT

Mariposas en el estómago al ver el nuevo Subaru

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El Mazda CX-60 y el Cupra Tavascan suelen aparecer entre las primeras opciones cuando se busca un SUV familiar con buena presencia. Sin embargo, el Subaru Forester juega otra partida. Resulta menos habitual, pero ofrece una sensación de solidez convincente. No presume de una insignia prémium. Tampoco parece necesitarla.

Su gran argumento está en el equilibrio. El habitáculo ofrece buenos ajustes, mandos claros y una dotación generosa. También hay espacio para viajar sin estrecheces. El maletero cubica 508 litros y llega hasta 1.731 litros al abatir los respaldos. Es una capacidad adecuada para familias activas. Las plazas traseras admiten adultos con comodidad.

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El equipamiento de acceso ya viene muy completo

El equipamiento de serie evita pasar continuamente por la lista de opciones. Incluye asientos delanteros calefactados, climatizador bizona, acceso sin llave y arranque mediante botón. Añade volante de cuero, llantas de aleación de 18 pulgadas y rieles de techo. Todo contribuye a una experiencia cuidada y funcional.

La tecnología tampoco se queda atrás. Una pantalla Full HD de 11,6 pulgadas concentra el sistema multimedia. Ofrece Apple CarPlay, Android Auto y seis altavoces. La cámara trasera ayuda durante las maniobras. Los faros LED son automáticos, incorporan iluminación en curva y ajustan su altura sin intervención del conductor.

Subaru pone toda la carne en el asador con la seguridad. Hay frenada precolisión, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril. También incorpora vigilancia del ángulo muerto, detección de tráfico trasero y frenada automática al retroceder. El sistema de monitorización del conductor completa un conjunto muy serio.

Una sola versión mecánica

Solo se ofrece una mecánica. Combina un gasolina 2.0 con tecnología híbrida ligera MHEV. Entrega 152 CV y 248 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,2 segundos, alcanza 188 km/h y consume 8,1 l/100 km. No es rápido, pero apuesta por suavidad y durabilidad. Su enfoque resulta tranquilo, honesto y previsible.

La tracción total SAWD, el X-MODE con dos programas y el control de descenso amplían sus posibilidades fuera del asfalto. El Forester parte de 40.400 euros al contado o 37.900 financiados.