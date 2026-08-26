Audi Q3 tiene un nuevo rival: este SUV eléctrico llega con una imagen mucho más atrevida

Coches y Motos 26 AGO 2026 - 23:11h.

Cupra amplía su gama con un nuevo SUV muy top

Etiqueta CERO y diseño SUV, este eléctrico tiene argumentos para plantar cara a un BMW

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El Audi Q3 se ha convertido con el paso de los años en una de las referencias entre los SUV de enfoque premium. Su combinación de calidad, tecnología y una imagen de marca muy consolidada hace que siga siendo una opción habitual para quienes buscan un modelo de este tipo. Sin embargo, la electrificación está provocando la llegada de alternativas cada vez más interesantes. Y el Cupra Tavascan es una de las que más llama la atención.

El modelo de Cupra propone una fórmula completamente diferente. Es eléctrico, tiene una carrocería SUV coupé y apuesta por un diseño mucho más atrevido que el habitual entre las marcas premium tradicionales. Una combinación con la que pretende conquistar a aquellos conductores que quieren algo diferente sin renunciar a tecnología, prestaciones o practicidad.

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El Cupra Tavascan apuesta todo al diseño

Uno de los mayores argumentos del Tavascan es su imagen. Cupra ha conseguido desarrollar un lenguaje de diseño muy reconocible y este SUV eléctrico lleva esa filosofía un paso más allá.

El frontal tiene mucha personalidad gracias a unas ópticas muy afiladas y una firma luminosa especialmente llamativa. La carrocería combina líneas musculosas con una pronunciada caída del techo que consigue darle ese aspecto coupé tan buscado actualmente.

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Con aproximadamente 4,64 metros de longitud, el Tavascan es además más grande que el Audi Q3. Esto permite disfrutar de una presencia considerable en carretera y, al mismo tiempo, disponer de un habitáculo suficientemente amplio para utilizarlo como coche familiar.

Un interior que tampoco quiere pasar desapercibido

La apuesta por diferenciarse continúa al abrir las puertas. Mientras modelos como el Audi Q3 utilizan un planteamiento más convencional, Cupra ha creado un salpicadero mucho más atrevido.

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Una enorme pantalla central concentra buena parte de las funciones relacionadas con el sistema multimedia y el vehículo. A su alrededor aparecen diferentes elementos decorativos que buscan transmitir una sensación moderna y deportiva.

La tecnología ocupa, por tanto, un lugar fundamental. Conectividad, asistentes a la conducción y diferentes sistemas destinados a mejorar el confort permiten que el Tavascan pueda competir con alternativas de marcas tradicionalmente asociadas al mercado premium.

Un SUV eléctrico con hasta 340 CV

El apartado mecánico es otra de las grandes diferencias respecto al Audi Q3. El Tavascan ha sido concebido desde el principio como un vehículo completamente eléctrico y no ofrece motores de combustión.

Dependiendo de la configuración elegida, puede contar con un único motor y tracción trasera o con dos motores y tracción total. Las versiones más potentes alcanzan los 340 CV, una cifra que permite disfrutar de unas prestaciones muy destacadas para un SUV de estas dimensiones.

La autonomía también juega a su favor. Las configuraciones más eficientes pueden superar los 500 kilómetros homologados, permitiendo utilizarlo tanto en los desplazamientos cotidianos como para realizar viajes por carretera.

Una alternativa diferente a los SUV premium tradicionales

El Audi Q3 continúa teniendo importantes argumentos a su favor. La calidad de construcción, su imagen premium y el equilibrio general siguen haciendo del modelo alemán una apuesta segura.

El Cupra Tavascan, sin embargo, busca a un comprador diferente. Su diseño es más agresivo, su planteamiento completamente eléctrico y sus prestaciones pueden resultar especialmente atractivas para quienes quieran alejarse de las alternativas tradicionales.

Además, su condición de eléctrico permite disfrutar de la etiqueta CERO de la DGT, algo especialmente interesante para quienes se mueven habitualmente por grandes ciudades.

Cupra demuestra así que para disfrutar de un SUV tecnológico, potente y con una imagen especial ya no es imprescindible acudir a las marcas premium alemanas. El Tavascan tiene personalidad propia y suficientes argumentos para convertirse en una alternativa muy seria.