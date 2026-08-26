Coches y Motos 26 AGO 2026 - 18:19h.

Genesis tiene un SUV para los que buscan lujo y tecnología

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Durante mucho tiempo, hablar de un SUV grande y lujoso suponía mirar casi automáticamente hacia las marcas premium alemanas. Audi, BMW y Mercedes han dominado esta categoría con modelos muy reconocidos, pero cada vez existen más alternativas dispuestas a discutirles ese protagonismo. El Genesis GV80 es probablemente uno de los mejores ejemplos, especialmente para quienes buscan refinamiento, exclusividad y un elevado nivel de confort.

El GV80 es el SUV de grandes dimensiones de Genesis y tiene argumentos suficientes para enfrentarse a modelos tan consolidados como el Audi Q8. Lo primero que destaca es su diseño. Genesis ha conseguido desarrollar una identidad propia, evitando caer en la tentación de copiar las fórmulas utilizadas por sus competidores europeos.

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Su enorme parrilla frontal, las ópticas divididas en dos líneas horizontales y unas proporciones contundentes hacen que resulte inmediatamente reconocible. Tiene presencia, pero al mismo tiempo mantiene una elegancia que encaja perfectamente con su posicionamiento premium.

Un interior que transmite auténtica sensación de lujo

Es al abrir las puertas cuando el Genesis GV80 comienza a justificar realmente su condición de alternativa a los SUV premium tradicionales. El habitáculo apuesta por un diseño relativamente minimalista en el que predominan las superficies limpias, los materiales de calidad y una presentación muy cuidada.

Genesis presta especial atención a elementos que en este segmento resultan fundamentales, como el tacto de los mandos, los revestimientos o la calidad percibida. El resultado es un interior que puede competir sin problemas con el de muchos modelos alemanes.

La tecnología también tiene mucho protagonismo. El enorme sistema de visualización situado sobre el salpicadero aporta una imagen moderna al conjunto, mientras que el equipamiento disponible permite configurar un habitáculo especialmente sofisticado.

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Además, el GV80 destaca por su amplitud. Su tamaño permite ofrecer mucho espacio para los pasajeros y, dependiendo de la configuración elegida, puede disponer incluso de una tercera fila de asientos. De esta manera, combina su planteamiento lujoso con una importante dosis de practicidad.

El confort es uno de sus mejores argumentos

Sin embargo, donde probablemente resulte más convincente el Genesis GV80 es en el confort. La marca coreana ha apostado claramente por desarrollar un SUV pensado para viajar de forma relajada, priorizando la suavidad y el aislamiento frente a una puesta a punto excesivamente deportiva.

La suspensión está preparada para filtrar eficazmente las irregularidades del asfalto, mientras que el trabajo realizado en insonorización permite disfrutar de un ambiente especialmente tranquilo en carretera. Todo ello contribuye a generar esa sensación de viajar en un vehículo de categoría superior.

Los asientos también tienen una importancia fundamental. Dependiendo del acabado pueden contar con múltiples regulaciones eléctricas, climatización y funciones destinadas a mejorar el bienestar durante los desplazamientos largos.

Una alternativa diferente al Audi Q8

El Audi Q8 sigue siendo uno de los grandes referentes entre los SUV premium, pero el Genesis GV80 demuestra que no es necesario recurrir siempre a las marcas alemanas para disfrutar de un automóvil realmente lujoso.

Su diseño diferenciador, la calidad del interior, su elevado equipamiento y, especialmente, el extraordinario confort de marcha hacen que tenga argumentos de sobra para competir en esta categoría.

Para quienes valoren especialmente el refinamiento y quieran conducir algo menos habitual, el GV80 puede resultar incluso más interesante que el Audi Q8. Genesis ha conseguido crear un SUV que no necesita vivir de una imagen de marca histórica para convencer: basta con sentarse en su interior y empezar a conducir.