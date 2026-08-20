Coches y Motos 20 AGO 2026 - 16:54h.

No encontrarás nada más compacto y barato con siete plazas que este SUV

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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El Dacia Jogger se ha convertido en una referencia para familias que necesitan siete plazas sin arruinarse. Ahora, el nuevo Citroën C3 Aircross quiere disputarle ese terreno. Ha crecido mucho, ofrece una tercera fila opcional y mantiene un precio competitivo. Su formato SUV añade una presencia más robusta y una postura elevada.

Mide 4,39 metros de largo, un tamaño parecido al del Kia Niro o SEAT Ateca. La distancia entre ejes alcanza 2,60 metros. En configuración convencional, el maletero ofrece 410 litros. Al desplegar las dos plazas adicionales, el espacio para equipaje disminuye, como sucede en cualquier modelo de dimensiones similares.

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Este Citroën es el SUV de siete plazas más compacto que puedes comprar

La variante de siete plazas se asocia al acabado Plus. Incluye pantalla táctil de 10,25 pulgadas, Head-Up Display y consola central con reposabrazos. Añade climatización, elevalunas eléctricos y asiento del conductor regulable en altura. La banqueta central se divide en proporción 60:40 para facilitar el acceso y organizar mejor la carga.

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También incorpora cámara trasera, sensores de aparcamiento y freno eléctrico. Los retrovisores son calefactables, abatibles y regulables eléctricamente. Las barras de techo, los cristales oscurecidos y las llantas de 17 pulgadas completan el conjunto. La suspensión Citroën Advanced Comfort pone la guinda con sus amortiguadores hidráulicos progresivos.

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Confortable, seguro y eficiente

En seguridad dispone de seis airbags y Pack Safety. Las luces diurnas LED mejoran su visibilidad, mientras el limpiaparabrisas automático facilita la conducción con lluvia. Citroën tampoco ha olvidado detalles prácticos como el suelo de maletero a doble altura. No reinventa la rueda, pero resuelve necesidades familiares bastante concretas. Todo ello desde 21.467 euros, incluyendo el extra de las siete plazas.

La mecánica emplea un 1.2 PureTech de 100 CV y 205 Nm. Utiliza cambio manual de seis relaciones y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y alcanza 182 km/h. El consumo mixto se queda en 6,2 l/100 km, una cifra razonable para su planteamiento.