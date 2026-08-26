Una moto deportiva y una relación calidad-precio insuperable: Kawasaki tiene una compra perfecta

Coches y Motos 26 AGO 2026 - 09:53h.

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Kawasaki presume de una moto turismo con aura deportiva y con una relación calidad precio difícil de igualar, lo que posiciona a la Ninja 1100 SX como una de las mejores que se han inventado nunca. Disfruta de una ergonomía cómoda, de un diseño cuidado y de unas prestaciones que también la hacen tan apetecible, por lo que nosotros consideramos que es una de las inversiones más inteligentes que se pueden realizar en estos momentos.

El motor que tiene equipado ha aumentado su cilindrada hasta los 1099 centímetros cúbicos, y con ello, también ha mejorado notablemente sus prestaciones. Porque ahora puede entregar un total de 136 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 113 Nm a 7.000 rpm. El propulsor es de cuatro cilindros, y está dotado de embrague anti-rebote y asistido, con cuatro modos de potencia y con un consumo declarado que es muy razonable.

La electrónica se gestiona a través de una IMU de seis ejes, que permite controlar todo de manera sencilla, como el control de tracción, el sistema de frenado inteligente, el control de velocidad de crucero… Tampoco le falta el quickshifter, algo que hoy en día ya es prácticamente indispensable, ni una pantalla TFT de 4,3 pulgadas en la instrumentación a todo color, con conectividad por voz, para hacerla todavía más novedosa y llamativa.

La Kawasaki Ninja 1100 SX incluye seguro gratuito

Gracias a una promoción especial, esta Kawasaki Ninja 1100 SX ahora incluye seguro de manera totalmente gratuita en su precio de venta, que es de unos apetecibles 16.699 euros, una verdadera maravilla. Por esa cantidad, será complicado que puedas encontrar algo mejor en el mercado, y que merezca más la pena, por lo que no te lo pienses dos veces.