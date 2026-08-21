Kawasaki pone presión a Yamaha con una trail que destaca por equilibrio, tecnología y sencillez

Coches y Motos 21 AGO 2026 - 11:50h.

Es una moto que permite hacer largos trayectos sin la necesidad de parar a repostar

La nueva Kawasaki Z900 es la más elegante del catálogo

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Kawasaki se posiciona como uno de los grandes contrincantes para firmas tan históricas como Suzuki o como Yamaha, con modelos como esta trail que destaca principalmente por su equilibro, su tecnología y su facilidad de uso. Es una moto que destaca por su enorme fiabilidad y su uso para viajar, y que es ideal para rutas por la carretera u off-road. Cuenta con una reputación que es difícil de mejorar y de superar, y con una estética que no pasa desapercibida.

Gracias a su amplio depósito de combustible, es una moto que permite hacer largos trayectos sin la necesidad de parar a repostar, y tanto el asiento del piloto como el del pasajero han sido diseñados para garantizar un gran confort. En cuanto al motor que equipa esta moto, nos encontramos con un propulsor de un único cilindro, con una cilindrada de 652 centímetros cúbicos, que garantiza una respuesta rápida y precisa desde bajos regímenes.

Si pasamos a la parte ciclo, se encuentra un equipo de suspensiones compuesto por una horquilla telescópica de 41 milímetros de diámetros, que permite ajustes en precarga y extensión, así como un amortiguador trasero regulable en precarga mediante un mando remoto. Y en la frenada cuenta con un disco delantero lobulado de 300 milímetros y otro trasero de 240 milímetros, asistidos por un sistema anti bloqueo K-ACT y KIBS. Y para rematar, en la instrumentación hay una pantalla LCD digital multi función, con iluminación full LED.

La Kawasaki KLR 650 implica una inversión de 6.950 euros

Después de todo lo que hemos comentado, te resultará difícil creer cuál es la inversión que tendrás que hacer para conseguir la Kawasali KLR 650. Y es que basta con poner encima de la mesa un total de 6.950 euros para que pueda ser tuya.