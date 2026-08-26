Diseño SUV y cero emisiones: una alternativa que puede hacer dudar a los compradores de Mercedes

eldesmarque.com 26 AGO 2026 - 05:10h.

Nada que envidiar de los más premium con versión deportiva incluida

El nuevo Smart es, para muchos, más bonito que el BMW X2

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Smart nació bajo el paraguas de Mercedes y el #1 conserva esa aspiración premium. No intenta ser únicamente un eléctrico urbano. Ofrece una carrocería SUV, buenos acabados y una marcha silenciosa. Su presentación puede hacer dudar a quienes buscaban un modelo alemán, especialmente si valoran más el equipamiento que el emblema.

Con 4,27 metros de longitud, el Smart #1 resulta compacto por fuera. Su batalla de 2,75 metros mejora el espacio interior. La anchura alcanza 1,82 metros y la altura se queda en 1,64. El maletero ofrece 323 litros, ampliables hasta 986 al abatir los asientos posteriores.

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Un SUV urbano premium a tener muy en cuenta

La gama comienza en 37.900 euros, sin aplicar descuentos ni promociones. No es barata. Tampoco pretende serlo. Su precio lo enfrenta al Kia EV3, al Volvo EX30 y al Peugeot e-2008. Smart responde con materiales cuidados, una imagen diferenciada y un comportamiento más dinámico de lo habitual.

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La versión inicial ya entrega 272 CV y 343 Nm. Utiliza una batería de 49 kWh y homologa 310 kilómetros WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanza 180 km/h. La autonomía resulta contenida, pero ofrece prestaciones sobradas para la conducción cotidiana.

El escalón intermedio conserva el mismo motor. La diferencia aparece debajo del suelo. Su batería crece hasta 66 kWh y permite recorrer 420 kilómetros por carga. Esta alternativa resulta equilibrada para viajar. Reduce las paradas y conserva una potencia capaz de ofrecer respuestas rápidas en ciudad o carretera.

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También hay una versión muy deportiva

El Brabus cambia completamente el carácter del coche. Sus dos motores desarrollan 428 CV y 584 Nm. La tracción total permite completar el 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. Mantiene la batería de 66 kWh, aunque la autonomía baja a 400 kilómetros. La velocidad máxima queda limitada a 180 km/h.

El equipamiento explica parte de su ambición. Todos incluyen pantalla de 12,8 pulgadas, instrumentación de 9,2, acceso sin llave y llantas de 18 pulgadas. También incorporan control de crucero adaptativo, ángulo muerto, frenada automática y asistentes de carril.