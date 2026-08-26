La alternativa que, para muchos, mejora al mejor BMW, también en diseño

Coches y Motos 26 AGO 2026 - 08:20h.

Este SUV chino no tiene nada que envidiar a sus rivales alemanes

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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BMW lleva décadas siendo una referencia entre los fabricantes premium, especialmente cuando hablamos de SUV. Modelos como el BMW X5 han conseguido combinar calidad, tecnología, prestaciones y comportamiento dinámico. Sin embargo, la industria china avanza rápidamente y cada vez aparecen propuestas capaces de enfrentarse directamente a los mejores modelos europeos. Una de las más espectaculares es el Zeekr 8X.

Este enorme SUV híbrido enchufable quiere convertirse en uno de los modelos más sofisticados de Zeekr. Y viendo sus primeras características, queda claro que no estamos ante otro SUV chino económico, sino ante un producto diseñado para competir directamente en territorio premium.

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El Zeekr 8X supera los cinco metros de longitud

Las dimensiones del Zeekr 8X dejan claras sus aspiraciones. Estamos ante un SUV de aproximadamente 5,10 metros de longitud, con una distancia entre ejes superior a los tres metros.

Estas dimensiones permiten ofrecer un habitáculo especialmente amplio y lo sitúan en la parte alta del mercado. Zeekr ha buscado combinar ese espacio con una imagen exterior elegante y deportiva.

Precisamente el diseño puede convertirse en uno de sus principales argumentos. El frontal tiene mucha personalidad, mientras que la silueta mantiene unas proporciones equilibradas pese al enorme tamaño de la carrocería.

Para muchos compradores puede resultar incluso más atractivo que algunos de los últimos diseños de BMW, especialmente por ofrecer una estética moderna sin recurrir a elementos excesivamente recargados.

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Tecnología y lujo para plantar cara a las marcas alemanas

El interior mantiene la misma filosofía. Zeekr quiere demostrar que las marcas chinas también pueden competir en calidad percibida, equipamiento y tecnología.

Las pantallas tienen un importante protagonismo, pero también existe una clara preocupación por los materiales y el confort. El 8X está pensado para ofrecer una experiencia propia de un SUV de lujo, especialmente para los pasajeros de las plazas traseras.

A ello se suma un avanzado sistema de suspensión, con soluciones destinadas a conseguir un buen equilibrio entre comodidad y comportamiento dinámico.

No pretende simplemente ser un enorme SUV cómodo. Zeekr quiere que también pueda ofrecer una conducción a la altura de los mejores modelos premium.

Prestaciones extraordinarias para un SUV híbrido enchufable

Otro de los grandes argumentos del Zeekr 8X está bajo su carrocería. Su sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina con varios propulsores eléctricos.

Dependiendo de la configuración, la potencia puede alcanzar cifras extraordinarias. Las variantes más prestacionales superan ampliamente los 1.000 CV, situando al 8X en niveles prácticamente propios de un superdeportivo.

Esto permite conseguir aceleraciones sorprendentes para un vehículo de semejante tamaño y peso.

Pero probablemente todavía más interesante sea su enorme batería. El Zeekr 8X puede equipar una batería de alrededor de 70 kWh, una capacidad excepcional para un híbrido enchufable y comparable incluso con la de algunos coches completamente eléctricos.

Un rival que demuestra cuánto ha cambiado el mercado premium

Hace unos años parecía difícil imaginar que un fabricante chino pudiera convertirse en una amenaza real para BMW, Mercedes o Audi en las categorías más caras. El Zeekr 8X demuestra que esa situación está cambiando rápidamente.

El BMW X5 continúa teniendo importantes ventajas relacionadas con su imagen, trayectoria y excelente comportamiento dinámico. Sin embargo, el Zeekr responde con más tecnología, unas prestaciones espectaculares y una autonomía eléctrica poco habitual entre los híbridos enchufables.

Si a todo ello añadimos un diseño que puede resultar incluso más atractivo para muchos compradores, estamos ante un SUV con argumentos suficientes para convertirse en una de las alternativas más sorprendentes a los mejores modelos de BMW.