Mazda acerca a más conductores uno de sus SUV más deseados con una nueva versión de acceso
Podemos decir que está en el top 3 de los modelos más top de Mazda
El deportivo de Mazda que muchos querrían poder comprar
Mazda suele quedar fuera de muchas comparaciones premium, aunque productos como el CX-60 merecen estar dentro. Este SUV combina una presencia elegante, materiales cuidados y un comportamiento refinado. No lleva un emblema alemán, pero puede plantar cara a propuestas de Audi o Mercedes ofreciendo una factura final sensiblemente inferior.
También dispone de tamaño suficiente para viajar en familia. Mide 4,75 metros de largo y su batalla alcanza 2,87 metros. Estas proporciones favorecen un habitáculo realmente amplio y cómodo. El maletero ofrece 570 litros en su configuración normal. Con los asientos abatidos puede crecer hasta unos considerables 1.726 litros.
Calidad y tecnología premium, precio de generalista
Mazda anuncia su versión de acceso desde 45.953 euros al contado o 43.953 euros financiados. No es una cantidad pequeña, pero resulta competitiva frente a modelos premium alemanes equivalentes. Por ese dinero ofrece espacio, calidad y una mecánica poco habitual actualmente, especialmente entre fabricantes que están reduciendo rápidamente su oferta diésel.
En equipamiento incluye el acabado Prime-Line. Una terminación que permite acceder a la gama sin renunciar a elementos importantes. Incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería negra y faros LED con lavafaros. Añade retrovisores calefactables y plegables automáticamente, sensor trasero de aparcamiento y alarma antirrobo. La presentación general conserva un aspecto sobrio y cuidado.
La tecnología tampoco queda precisamente descuidada. Incluye cuadro digital de 12,3 pulgadas, navegador y sistema Mazda Connect con ocho altavoces. Android Auto y Apple CarPlay funcionan sin cables. En seguridad aparecen detector de ángulo muerto, vigilancia del tráfico posterior y asistencia para evitar riesgos al abandonar el habitáculo.
200 CV de potencia, etiqueta ECO y solo 5,3 litros cada 100 km
Bajo el capó trabaja un diésel de seis cilindros y 3,3 litros, asistido mediante tecnología MHEV. Desarrolla 200 CV y 450 Nm. Se combina con una transmisión automática de ocho velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza una velocidad máxima oficial de 212 km/h.
El consumo mixto queda en 5,3 l/100 km, una cifra razonable para su tamaño y potencia. Además, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.