El nuevo Skoda es, para la mayoría, el más bonito del catálogo

Coches y Motos 19 AGO 2026 - 07:50h.

Hasta 299 CV de potencia y más de 600 km de autonomía

El Skoda que, para muchos, es el menos bonito es una ganga

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Un eléctrico de casi 4,90 metros, 638 kilómetros de autonomía y 286 CV por 41.900 euros no aparece todos los días. Ese es el punto de partida del Skoda Peaq. La marca checa ha dado en el clavo con un modelo que une una presencia elegante y la sensatez práctica habitual de la casa.

Su diseño rompe con la imagen discreta asociada a Skoda. Tiene formas limpias, una postura poderosa y proporciones equilibradas. La batalla de 2,97 metros ocupa buena parte de sus 4,87 metros de longitud. El resultado es un coche llamativo por fuera y aprovechable por dentro. El Kia EV6 es más deportivo. El Xpeng G9 apuesta por la tecnología. El Audi Q6 aporta prestigio. El Skoda juega a varias bandas y sale bien parado.

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Seguramente sea el mejor Skoda que ha fabricado la marca jamás

No se limita a entrar por los ojos. El acabado Selection incorpora climatizador de tres zonas, asientos calefactados, volante térmico y llantas de 19 pulgadas. También ofrece portón automático, navegación, integración inalámbrica del teléfono y ocho altavoces. La mayor insonorización ayuda a convertir los viajes largos en recorridos más relajados.

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Skoda ha llenado además la cesta de asistentes. Hay control automático de distancia, cámara trasera y sensores alrededor de la carrocería. Lane Assist mantiene la trayectoria. Emergency Assist puede intervenir ante una emergencia. Se añaden vigilancia del conductor, frenada ante peatones y ciclistas, alerta de salida y reconocimiento de señales.

Dos versiones mecánicas a elegir

Las dos versiones comparten una batería de 91 kWh y admiten carga bidireccional. La primera desarrolla 286 CV. Completa el 0 a 100 km/h en 7,1 segundos, alcanza 180 km/h y homologa 638 kilómetros. Son cifras suficientes para viajar sin convertir cada desplazamiento en una búsqueda constante de cargadores.

El segundo escalón aumenta la potencia hasta 299 CV. Rebaja la aceleración hasta 6,7 segundos, aunque conserva una velocidad punta de 180 km/h. Su autonomía se sitúa en 605 kilómetros. Pierde algo de alcance frente a la versión básica, pero gana una respuesta más inmediata cuando se pisa el acelerador.