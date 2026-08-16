Coches y Motos 16 AGO 2026 - 23:59h.

Para muchos, la mejor novedad de Renault en la última década

El Renault 4 se convierte en un todoterreno

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Renault ha recuperado un nombre conocido para entrar en la movilidad eléctrica. El Renault 5 E-Tech conserva la personalidad del clásico europeo y entra por los ojos. No vive únicamente de la nostalgia. Su calidad percibida lo acerca a productos premium más caros. No es solo una cara bonita.

Con 3,92 metros de largo, está orientado a la ciudad. Su tamaño facilita las maniobras. El maletero ofrece entre 277 y 326 litros. No es un coche familiar, pero se desenvuelve como pez en el agua entre el tráfico. Compite con Fiat 500e y Dacia Spring.

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La atracción del Renault 5 con la tecnología del futuro

El interior refuerza su apuesta tecnológica. Incluye pantalla central de 10 pulgadas, cuadro digital de siete pulgadas y conexión inalámbrica para teléfonos. Añade servicios conectados, actualizaciones remotas y control mediante la aplicación My Renault. La tapicería acolchada combina gris con costuras azules, blancas y rojas.

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La seguridad incorpora frenada automática con detección de peatones, ciclistas e intersecciones. También equipa mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, detector de fatiga y alerta de distancia. Suma sensores traseros, regulador de velocidad, climatización y cargador de 11 kW en corriente alterna. Aquí tampoco se queda corto.

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Tres versiones mecánicas a elegir

La versión básica desarrolla 95 CV y 215 Nm. Utiliza una batería de 40 kWh, tracción delantera y ofrece 310 kilómetros de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 12 segundos y alcanza 130 km/h. Renault la anuncia por 23.056 euros, tanto al contado como financiada, antes de las ayudas del Plan AUTO+.

Por encima aparece la variante de 120 CV y 225 Nm. Mantiene la batería de 40 kWh, pero eleva la autonomía hasta 312 kilómetros. Completa el 0 a 100 km/h en nueve segundos y llega a 150 km/h. Cuesta 26.044 euros al contado o 24.664 euros financiados, sin posibles subvenciones públicas.

La guinda del pastel es la versión de 150 CV y 245 Nm. Su batería de 52 kWh permite recorrer 410 kilómetros. Acelera hasta 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 150 km/h. Parte de 28.909 euros al contado o 27.379 euros financiados.