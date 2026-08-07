Renault tiene el SUV híbrido de 7 plazas perfecto para familias que menos gasta

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 01:44h.

El nuevo Espace es uno de los modelos mejor dotados de la marca

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Los coches de siete plazas suelen tener un problema evidente: sus dimensiones y peso acostumbran a traducirse en consumos elevados. Sin embargo, la electrificación está permitiendo cambiar esta situación y Renault tiene uno de los mejores ejemplos. El Renault Espace E-Tech Full Hybrid combina siete plazas, 200 CV y unos consumos que pueden rondar los 5 litros cada 100 kilómetros.

El actual Espace ha dejado atrás el concepto de monovolumen que convirtió al modelo en un icono para transformarse en un SUV familiar. Con aproximadamente 4,75 metros de longitud, continúa siendo un vehículo grande, pero resulta bastante más manejable de lo que podrían hacer pensar sus dimensiones.

Renault también ha actualizado recientemente su diseño, acercándolo a los últimos modelos de la marca. El frontal presenta una imagen más moderna, mientras que la silueta mantiene unas proporciones claramente orientadas a maximizar el espacio interior.

La gran ventaja es que todo este tamaño no implica necesariamente pasar continuamente por la gasolinera.

El Renault Espace combina 200 CV con consumos de unos 5 litros

El protagonista de la gama es el sistema E-Tech Full Hybrid de 200 CV. Combina un motor de gasolina de tres cilindros y 1,2 litros con dos motores eléctricos y una transmisión automática multimodo.

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El funcionamiento del sistema permite realizar buena parte de los desplazamientos urbanos utilizando el motor eléctrico siempre que exista suficiente energía en la batería. Además, no necesita enchufarse, ya que la batería se recarga mediante el propio motor térmico y la recuperación de energía durante las frenadas y desaceleraciones.

El resultado es un consumo homologado que puede situarse alrededor de los 4,8 litros cada 100 kilómetros, una cifra especialmente baja para un SUV de este tamaño y capacidad.

Incluso en condiciones reales resulta posible mantenerse alrededor de los cinco litros en determinados recorridos. En carretera y autopista el consumo aumenta, especialmente viajando cargado, pero continúa siendo razonable para un vehículo capaz de transportar hasta siete personas.

Además, su condición de híbrido le permite contar con la etiqueta ECO de la DGT.

Siete plazas y un interior pensado para viajar en familia

El Renault Espace puede configurarse con cinco o siete plazas. La segunda fila dispone de una banqueta desplazable longitudinalmente, permitiendo modificar el espacio disponible para los pasajeros o aumentar la capacidad del maletero.

Las dos plazas de la tercera fila están especialmente indicadas para niños o para adultos en desplazamientos ocasionales. Con todos los asientos desplegados, el espacio para equipaje queda limitado, pero plegando las dos últimas plazas aparece un maletero mucho más aprovechable.

La tecnología también tiene un papel protagonista. El salpicadero combina una instrumentación digital de 12,3 pulgadas con una pantalla multimedia vertical de 12 pulgadas, mientras que el sistema operativo integra diferentes servicios de Google.

Dependiendo del acabado, puede disponer además de cámara de visión 360 grados, techo panorámico, numerosos asistentes a la conducción y el sistema 4Control Advanced, que incorpora dirección en las ruedas traseras para mejorar tanto la maniobrabilidad como la estabilidad.

Su precio de partida se mueve aproximadamente en el entorno de los 42.000 euros, dependiendo de promociones y configuración.

No es un SUV barato, pero ofrece algo complicado de encontrar: siete plazas, 200 CV, etiqueta ECO, mucho espacio y consumos cercanos a los 5 l/100 km. Una combinación que convierte al Renault Espace Full Hybrid en una alternativa especialmente interesante para familias que necesitan espacio sin asumir el elevado consumo habitual de los grandes SUV.