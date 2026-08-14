Coches y Motos 14 AGO 2026 - 04:23h.

Su diseño elegante tampoco te dejará indiferente

Renault convierte el Twingo en un Dacia

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El Renault Symbioz ocupa un punto interesante entre los SUV urbanos y los familiares de mayor tamaño. No es excesivamente largo, pero aprovecha bien su carrocería. Su precio promocional comienza en 25.935 euros al contado o 22.628 euros financiando. Son cifras que complican la respuesta del Toyota Corolla Cross.

Con 4,41 metros de largo, mantiene un tamaño manejable. Su principal argumento aparece al abrir el portón. El maletero ofrece 460 litros y puede crecer hasta 1.582 litros. La banqueta trasera abatible permite transportar objetos voluminosos. También deja espacio suficiente para compras, maletas, un carrito infantil o material deportivo.

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Tres versiones mecánicas a elegir

La versión más económica utiliza un motor de gasolina adaptado al GLP. Desarrolla 120 CV y 200 Nm. Completa el 0 a 100 km/h en 12 segundos y alcanza 180 km/h. Homologa 5,9 litros cada 100 kilómetros. Su planteamiento prioriza el ahorro antes que unas prestaciones especialmente rápidas.

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El siguiente escalón corresponde al mild hybrid de 140 CV y 260 Nm. Emplea cambio automático multimodo y tracción delantera. Acelera hasta 100 km/h en 7,2 segundos. También recibe la etiqueta ECO. Cuesta 30.385 euros al contado o 27.099 euros financiando, según la promoción indicada.

La alternativa más eficiente es el full hybrid E-Tech de 160 CV. Combina un motor atmosférico de 1,8 litros con otro eléctrico. Entrega 265 Nm, consume 4,3 l/100 km y emite 105 g/km de CO2. Parte de 30.149 euros al contado o 26.443 euros financiando.

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Un equipamiento a la altura de los premium

Renault divide la gama en Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic. El acabado Evolution incorpora climatizador automático, pantalla openR link de 10,4 pulgadas y cuadro digital de siete pulgadas. También añade cámara trasera, sensores de aparcamiento, cargador inalámbrico, tarjeta manos libres, freno automático, elevalunas eléctricos y conectividad para el teléfono.

La seguridad incluye frenada de emergencia con detección de peatones, ciclistas e intersecciones. Hay mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y detector de fatiga. También incorpora luces automáticas, sensor de lluvia, control de velocidad, anclajes ISOFIX y airbags.