Renault tiene un rival del Volkswagen T-Roc que ni SEAT puede igualar

Coches y Motos 10 AGO 2026 - 00:51h.

La marca francesa apuesta por los HEV en un segmento clave

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault continúa reforzando su presencia en el segmento de los SUV compactos con un modelo que reúne todas las cualidades que demanda el mercado actual. El Renault Symbioz Hybrid se sitúa entre el Captur y el Austral para ofrecer una alternativa pensada para quienes buscan un vehículo familiar, eficiente y bien equipado, pero sin renunciar a unas dimensiones que sigan siendo cómodas para el uso diario. Su combinación de espacio, tecnología y consumo lo convierte en un rival muy serio para modelos como el Volkswagen T-Roc y en una propuesta que incluso supera en algunos aspectos a alternativas tan consolidadas como el SEAT Ateca.

El Symbioz aprovecha la experiencia de Renault en sistemas híbridos para ofrecer una conducción muy eficiente, al mismo tiempo que introduce soluciones prácticas poco habituales en su categoría.

Un SUV diseñado para aprovechar cada centímetro

El Renault Symbioz apuesta por una imagen elegante y moderna, siguiendo el nuevo lenguaje de diseño de la marca francesa. El frontal incorpora una parrilla de gran tamaño integrada con unos faros LED de diseño afilado, mientras que las líneas de la carrocería transmiten robustez sin caer en un estilo excesivamente agresivo.

Su tamaño, de aproximadamente 4,41 metros de longitud, lo sitúa en un punto intermedio perfecto para quienes necesitan un coche familiar, pero no quieren las dimensiones de un SUV grande. La visibilidad, la facilidad para maniobrar y el confort de marcha son algunos de sus principales argumentos en ciudad.

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El interior destaca por su buena calidad de realización y por un ambiente muy tecnológico. El cuadro de instrumentos digital se combina con una pantalla multimedia vertical equipada con el sistema OpenR Link desarrollado junto a Google, lo que permite acceder de forma sencilla a navegación, aplicaciones y servicios conectados.

Uno de sus mayores puntos fuertes es la modularidad. La banqueta trasera puede desplazarse longitudinalmente para aumentar el espacio para las piernas o incrementar la capacidad del maletero según las necesidades de cada momento. Gracias a este sistema, el volumen de carga puede alcanzar hasta 624 litros, una cifra sobresaliente dentro del segmento y superior a la de muchos de sus competidores directos.

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Un híbrido eficiente pensado para el día a día

El Renault Symbioz equipa la última evolución del sistema E-Tech Full Hybrid, una mecánica que desarrolla 160 CV de potencia combinada. Este conjunto une un motor de gasolina con dos motores eléctricos y una transmisión automática multimodo diseñada para optimizar el rendimiento y reducir el consumo.

Gracias a esta tecnología híbrida autorrecargable obtiene la etiqueta ECO de la DGT, permitiendo acceder sin restricciones a la mayoría de zonas de bajas emisiones y beneficiarse de ventajas fiscales y de movilidad en numerosas ciudades.

Otro de sus grandes argumentos es el consumo, que se sitúa alrededor de los 4,3 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado. Esta cifra permite recorrer muchos kilómetros con un gasto muy contenido, convirtiéndolo en una opción especialmente interesante para quienes realizan desplazamientos diarios o viajes frecuentes.

El equipamiento también juega un papel importante. Desde las versiones de acceso incorpora climatizador automático, cuadro digital, pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo y un completo paquete de asistentes a la conducción.

Con una mecánica híbrida eficiente de 160 CV, un enorme maletero, un interior muy versátil y un nivel tecnológico propio de segmentos superiores, el Renault Symbioz se presenta como una de las alternativas más completas al Volkswagen T-Roc. Un SUV que destaca por su equilibrio general y por ofrecer un nivel de practicidad que pocos modelos de su categoría, incluido el SEAT Ateca, consiguen igualar.