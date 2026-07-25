Coches y Motos 25 JUL 2026 - 20:03h.

Diseño elegante, eficiente y calidad de categoría premium

Renault convierte el Twingo en una ganga

Compartir







El Toyota Yaris Cross es uno de los SUV híbridos urbanos más populares del mercado. Su precio comienza alrededor de los 27.500 euros. Es una compra equilibrada, eficiente y respaldada por la conocida fiabilidad de Toyota. Sin embargo, por esa cantidad existen alternativas considerablemente más espaciosas. Una de las más interesantes es el Renault Symbioz.

El modelo francés combina una imagen elegante con un planteamiento familiar. También destaca por la calidad de sus acabados, su amplio equipamiento y una gama formada por tres mecánicas diferentes. Todas buscan mantener unos consumos razonables y facilitar el uso diario.

PUEDE INTERESARTE Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Con 4,41 metros de longitud, el Symbioz es considerablemente mayor que el Toyota. La distancia entre ejes alcanza los 2,64 metros, por lo que las plazas traseras disfrutan de una amplitud notable. El maletero ofrece 460 litros y puede alcanzar los 1.582 litros al abatir los respaldos. También compite con los Kia Niro y Toyota Corolla Cross.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este Renault es muy top

Cuatro acabados a elegir

Renault propone cuatro acabados: Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic. La terminación inicial ya incluye climatizador automático, tarjeta manos libres y cámara trasera. También dispone de cargador inalámbrico, iluminación LED y freno de estacionamiento eléctrico con AutoHold. La banqueta posterior está dividida para facilitar el transporte de pasajeros y objetos voluminosos.

El equipamiento tecnológico incluye un cuadro digital de siete pulgadas y una pantalla OpenR Link de 10,4 pulgadas. La seguridad está cubierta mediante frenada automática con detección de peatones, ciclistas y riesgos en intersecciones. Añade asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, alerta de distancia y detector de fatiga del conductor.

Un SUV compacto generalista de categoría muy premium

La primera mecánica utiliza un motor de gasolina adaptado para funcionar con GLP. Entrega 120 CV y 200 Nm de par máximo. Necesita 12 segundos para alcanzar los 100 km/h, llega hasta 180 km/h y consume 5,9 l/100 km. Cuesta 28.235 euros al contado o 24.629 euros financiado.

La segunda opción combina un motor de gasolina de 1.3 litros con asistencia eléctrica. Desarrolla 140 CV y 260 Nm, utiliza cambio automático multimodo y tiene tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos y homologa 5,9 l/100 km. Parte de 30.385 euros al contado o 27.099 euros financiado.

El escalón superior corresponde al híbrido autorrecargable de 160 CV. Emplea un motor 1.8, entrega 265 Nm y reduce el consumo hasta 4,3 l/100 km. Está disponible por 30.149 euros al contado o 26.443 euros financiado. No necesita enchufes y cuenta con la etiqueta ECO.