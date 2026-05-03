El Renault Symbioz es uno de los SUV accesibles que parecen premium por equipamiento y tecnología
Lo puedes elegir en tres versiones mecánicas, las tres con etiqueta ECO de la DGT
Renault transforma totalmente el icono de los 90
El Renault sigue ampliando su gama con modelos cada vez más completos. Y el Renault Symbioz es buena prueba de ello. Este SUV demuestra que no hace falta irse a precios altos para disfrutar de un coche con enfoque premium. Se postula como una de las propuestas más equilibradas del segmento, porque combina diseño, tecnología y una amplia oferta mecánica.
Este modelo opta por una estética elegante, con líneas suaves, proporciones equilibradas y una imagen moderna que lo sitúa frente a rivales como el Toyota Corolla Cross o el Kia Niro. Mide 4.413 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.638 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio y un maletero de 460 litros, ampliable hasta 1.582 litros. Y rivaliza con modelos como el Toyota Corolla Cross o el Nissan Qashqai.
El Renault Symbioz se ofrece en tres versiones mecánicas
La gama consta de tres versiones mecánicas. La versión de acceso usa un motor adaptado a GLP de 120 CV, y parte desde 25.900 euros. Esta versión ofrece 200 Nm, aceleración de 0 a 100 km/h en 12 segundos y un consumo de 5,9 l/100 km.
Por encima, la versión MHEV de 140 CV, desde 29.155 euros. Añade electrificación ligera, 260 Nm, cambio automático multimodo y mejores prestaciones con un 0 a 100 km/h en 7,2 segundos. Mientras que la gama se completa con la versión HEV de 160 CV, desde 30.115 euros, con 265 Nm, consumo de 4,3 l/100 km y etiqueta ECO, siendo la opción más eficiente.
Equipamiento de carácter premium
En equipamiento, el Symbioz cuenta con cuatro acabados: Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic. Desde el primero ya ofrece pantalla openR link de 10,4 pulgadas, cuadro digital, climatizador automático, cámara trasera, asistentes avanzados, cargador inalámbrico, faros LED, control de crucero y un interior muy bien resuelto.