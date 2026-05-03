El Renault Symbioz es uno de los SUV accesibles que parecen premium por equipamiento y tecnología

Coches y Motos 03 MAY 2026 - 00:11h.

Lo puedes elegir en tres versiones mecánicas, las tres con etiqueta ECO de la DGT

Renault transforma totalmente el icono de los 90

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El Renault sigue ampliando su gama con modelos cada vez más completos. Y el Renault Symbioz es buena prueba de ello. Este SUV demuestra que no hace falta irse a precios altos para disfrutar de un coche con enfoque premium. Se postula como una de las propuestas más equilibradas del segmento, porque combina diseño, tecnología y una amplia oferta mecánica.

Este modelo opta por una estética elegante, con líneas suaves, proporciones equilibradas y una imagen moderna que lo sitúa frente a rivales como el Toyota Corolla Cross o el Kia Niro. Mide 4.413 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.638 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio y un maletero de 460 litros, ampliable hasta 1.582 litros. Y rivaliza con modelos como el Toyota Corolla Cross o el Nissan Qashqai.

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El Renault Symbioz se ofrece en tres versiones mecánicas

La gama consta de tres versiones mecánicas. La versión de acceso usa un motor adaptado a GLP de 120 CV, y parte desde 25.900 euros. Esta versión ofrece 200 Nm, aceleración de 0 a 100 km/h en 12 segundos y un consumo de 5,9 l/100 km.

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Por encima, la versión MHEV de 140 CV, desde 29.155 euros. Añade electrificación ligera, 260 Nm, cambio automático multimodo y mejores prestaciones con un 0 a 100 km/h en 7,2 segundos. Mientras que la gama se completa con la versión HEV de 160 CV, desde 30.115 euros, con 265 Nm, consumo de 4,3 l/100 km y etiqueta ECO, siendo la opción más eficiente.

Equipamiento de carácter premium

En equipamiento, el Symbioz cuenta con cuatro acabados: Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic. Desde el primero ya ofrece pantalla openR link de 10,4 pulgadas, cuadro digital, climatizador automático, cámara trasera, asistentes avanzados, cargador inalámbrico, faros LED, control de crucero y un interior muy bien resuelto.