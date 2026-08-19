La alternativa al Toyota Corolla que, para muchos, es más bonita

Coches y Motos 19 AGO 2026 - 09:42h.

Nueva versión híbrida del que, para muchos, es el compacto más icónico del mercado

Adiós a uno de los mejores SUV de Volkswagen

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El Toyota Corolla lleva años siendo una referencia entre los híbridos compactos. Sin embargo, el nuevo Volkswagen Golf Hybrid llega dispuesto a discutirle ese puesto. Mantiene la silueta clásica del modelo alemán, añade una mecánica autorrecargable y conserva un comportamiento más dinámico. Para muchos, también resulta más atractivo a simple vista.

Volkswagen propone dos acabados: Style y R-Line. El primero ya incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, faros LED Plus y cristales traseros oscurecidos. Añade climatizador, acceso sin llave y retrovisores eléctricos con calefacción y memoria. La iluminación ambiental ayuda a crear un habitáculo agradable durante los desplazamientos nocturnos.

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La tecnología llega bien cubierta. Equipa Digital Cockpit Pro, pantalla multimedia táctil y cargador inalámbrico. También ofrece Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, radio digital y conexión USB. Los asientos delanteros ergoActive son deportivos. El del conductor incorpora ajustes eléctricos, memoria y masaje, algo poco habitual en un compacto de planteamiento generalista.

En seguridad no se anda por las ramas. Incluye control de crucero adaptativo, cámara trasera y Park Assist Plus. Suma mantenimiento de carril, frenada automática con detección de peatones y reconocimiento del cansancio. También avisa al abrir las puertas y controla el tráfico durante la salida de una plaza de aparcamiento.

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Una versión mecánica, dos acabados

La mecánica combina un gasolina 1.5 TSI evo2 con dos motores eléctricos. El conjunto entrega 170 CV y 309 Nm. Utiliza cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 180 km/h. Sus prestaciones superan las del Corolla híbrido de acceso.

Una batería NMC de 1,6 kWh permite circular en modo eléctrico durante determinadas situaciones. No necesita enchufarse, porque recupera energía. Además, obtiene la etiqueta ECO. El consumo homologado queda en 4,6 l/100 km, con emisiones de 104 g/km. Su funcionamiento busca combinar respuesta rápida, suavidad urbana y eficiencia cotidiana.

El Golf Hybrid Style cuesta 35.800 euros. Por encima, el R-Line arranca en 38.045 euros y añade imagen exterior específica, asientos deportivos integrados, pedales metálicos y volante deportivo.