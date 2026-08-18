Precio de compacto, etiqueta ECO y mucho equipamiento, así es el Renault que se está vendiendo como churros

Coches y Motos 18 AGO 2026 - 18:58h.

Renovado hace unos meses, se ha convertido en uno de los más deseados de la marca francesa

El Renault más atractivo está batiendo todos los récords

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Los SUV urbanos dominan los escaparates, pero no todo el mundo necesita una carrocería elevada. El nuevo Renault Clio ofrece una receta diferente, muy interesante. Acaba de estrenar generación, tiene un precio razonable y aprovecha mejor cada centímetro. Además, sus mecánicas electrificadas permiten disfrutar de la etiqueta ECO sin pagar una fortuna.

Su carrocería mide 4,12 metros de largo y 1,45 metros de alto. Es fácil de manejar en ciudad y cabe en aparcamientos ajustados. Aun así, el maletero alcanza 391 litros. No está nada mal para un utilitario. Admite equipaje, compras grandes y el carrito infantil sin hacer encaje de bolillos.

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Un equipamiento, como todo el conjunto, puesto al día

Los acabados disponibles son Evolution, Techno y Esprit Alpine. Desde el primero aparecen pantalla OpenR Link de 10,1 pulgadas, instrumentación digital de siete pulgadas y conexión inalámbrica para smartphones. También incorpora aire acondicionado, sensores traseros, elevalunas eléctricos, luces LED, apoyabrazos central y freno de estacionamiento eléctrico con función AutoHold.

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Renault tampoco guarda toda la seguridad para las variantes superiores. Incluye control de crucero adaptativo con Stop&Go, vigilancia del conductor y mantenimiento de carril. Añade frenada automática en intersecciones, reconocimiento de señales y detección de peatones y ciclistas. Los anclajes Isofix y la alerta de distancia completan un conjunto convincente.

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Tres versiones mecánicas a elegir, todas con etiqueta ECO

La gama arranca con el 1.2 TCe de 115 CV y 160 Nm. Ofrece cambio manual de seis velocidades o transmisión automática. Necesita 12,3 segundos para alcanzar 100 km/h, llega a 180 km/h y consume 5 l/100 km. Su precio anunciado es de 18.900 euros, al contado o financiado.

Quien quiera etiqueta ECO puede elegir el recién estrenado ECO-G de 120 CV, preparado para gasolina y GLP. Entrega 190 Nm y completa el 0 a 100 km/h en diez segundos. Su velocidad máxima es de 180 km/h. Está disponible desde 20.374 euros y promete reducir el gasto habitual en combustible.

El híbrido autorrecargable corona la oferta con 160 CV y 270 Nm. Es bastante más rápido, pues acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. Además, consume solo 3,9 l/100 km. Cuesta 23.304 euros al contado o 22.566 financiado. Ibiza, Corsa y 208 no lo tienen nada fácil.