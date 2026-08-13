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Compacto, etiqueta ECO y una rebaja que lo hace muy interesante, así es el Renault que planta cara a los SUV

Renault Mégane E-Tech
Renault Mégane E-Tech. Renault
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Los SUV dominan el mercado, pero no todos los conductores necesitan una carrocería alta. Renault propone una alternativa eléctrica, compacta y práctica. El Mégane E-Tech combina un tamaño manejable con 440 litros de maletero, ampliables hasta 1.332. Además, ofrece un comportamiento más cercano al de un turismo convencional y dinámico. Sus rivales: Opel Astra, Nissan Leaf o Volkswagen ID.3,

Su tarifa de catálogo supera los 39.000 euros, pero Renault lo anuncia desde 34.574 euros al contado o 31.439 euros financiando. A esas cantidades todavía pueden descontarse las ayudas disponibles del Plan Auto+. La rebaja lo acerca a numerosos SUV de combustión y mejora su posición frente al Volkswagen ID.3.

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Renault Megane E-Tech
Renault Megane E-Tech. Renault

220 CV de potencia y casi 470 km de autonomía para empezar

La versión promocionada utiliza un motor eléctrico de 220 CV y 300 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza 150 km/h. Su respuesta inmediata facilita adelantamientos e incorporaciones. El centro de gravedad bajo también favorece un comportamiento estable, preciso y agradable en carreteras con curvas.

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La batería permite homologar hasta 468 kilómetros de autonomía WLTP. Es una cifra suficiente para afrontar desplazamientos diarios y viajes ocasionales. La navegación puede localizar cargadores y preparar una ruta adaptada a la energía disponible. Al tratarse de un eléctrico, recibe la etiqueta CERO de la DGT, no la ECO.

Un equipamiento muy tecnológico a la altura de los más premium

La gama se divide entre Techno y Esprit Alpine. El primero incluye pantalla openR link de nueve pulgadas, navegador y replicación del teléfono. Añade cuadro digital, dos conexiones USB-C, tarjeta manos libres y climatizador automático bizona. También incorpora iluminación ambiental, tapicería reciclada y volante regulable revestido en material sintético.

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Renault Mégane E-Tech
Renault Mégane E-Tech. Renault

El equipamiento práctico incluye cámara posterior, sensores traseros y regulador de velocidad adaptativo. Hay faros LED, encendido automático, sensor de lluvia y retrovisores eléctricos calefactables. Las llantas de aleación de 18 pulgadas completan la dotación. Además, la banqueta posterior se divide para adaptar el maletero a objetos voluminosos.

La seguridad reúne frenada de emergencia para peatones, ciclistas e intersecciones. Incorpora mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, alerta de distancia y detector de fatiga.

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