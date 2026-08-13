Ford convierte en accesible el SUV híbrido más codiciado de su catálogo con una nueva versión de acceso

Coches y Motos 13 AGO 2026 - 12:01h.

Nueva oferta de Ford para su versión PHEV de 243 CV de potencia

Ford hace una locura con el precio del Focus

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Los SUV híbridos enchufables suelen exigir presupuestos elevados. El Toyota RAV4 es una referencia, pero su precio puede alejar a muchas familias. También existen alternativas como Subaru Forester híbrido y Omoda 7. Ford quiere aprovechar ese espacio con una nueva versión de acceso para uno de sus modelos más fiables y eficientes.

El Ford Kuga PHEV está pensado para viajar. Mide 4,61 metros y ofrece una batalla de 2,71 metros. Su habitáculo resulta cómodo para cinco ocupantes. El maletero dispone de 395 litros. No es la cifra más destacada del segmento, pero permite transportar equipaje familiar con suficiente facilidad cada día.

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Lo puedes tener desde 165 euros al mes

El precio de catálogo de este Ford Kuga alcanza 44.124 euros. Con promoción y ayudas públicas baja hasta 34.222 euros al contado o 32.562 euros financiados. Esta fórmula propone 49 cuotas de 165 euros, una entrada de 12.350 euros y una cuota final de 15.271 euros. Conviene calcular el coste total antes de firmar.

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En cualquier caso, esta variante utiliza el acabado ST-Line. Incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, barras de techo negras y volante deportivo achatado. Añade climatizador automático bizona, acceso y arranque sin llave y retrovisores eléctricos, calefactables y plegables. También dispone de selector de modos de conducción.

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243 CV de potencia y casi 70 km en modo 100% eléctrico

El apartado tecnológico incluye cuadro digital de 12,3 pulgadas y sistema SYNC con pantalla de ocho pulgadas. Hay navegador, seis altavoces y cámara posterior. Los sensores delanteros y traseros facilitan las maniobras. Suma control de crucero, sensor de lluvia, iluminación automática y llamada de emergencia e-Call.

La seguridad incorpora mantenimiento de carril y un sistema de mitigación de colisiones. Este combina aviso frontal, asistencia dinámica de frenado y frenada automática de emergencia. Las luces diurnas y los pilotos posteriores utilizan tecnología LED. La dotación resulta completa para una versión presentada como escalón de entrada.

Su sistema combina un motor atmosférico de 2,5 litros con una unidad eléctrica. En conjunto entrega 243 CV y dispone de tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y alcanza 200 km/h. La batería de 14,4 kWh permite recorrer 68 kilómetros WLTP sin gasolina.