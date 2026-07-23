Más bonito y, para la mayoría, mejor que el Skoda Karoq y perfecto para viajar en familia

Coches y Motos 23 JUL 2026 - 01:41h.

El Karoq es una opción muy recomendable, pero este SUV americano está un escalón por encima

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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Los SUV híbridos se han convertido en una de las alternativas favoritas para las familias que buscan un coche amplio, eficiente y preparado para cualquier tipo de desplazamiento. Entre las opciones más completas del mercado destaca el Ford Kuga Hybrid, un modelo que ha sabido combinar una estética moderna, un habitáculo espacioso y una mecánica de bajo consumo para convertirse en una referencia dentro de su categoría.

Con las promociones actuales, el SUV de Ford resulta todavía más atractivo. Su precio más competitivo, unido a un elevado nivel de equipamiento y una conducción especialmente confortable, lo convierten en una alternativa muy seria frente a modelos tan populares como el Skoda Karoq, el Hyundai Tucson o el Kia Sportage.

Un SUV pensado para hacer más cómodos los viajes

Uno de los aspectos que más valoran los compradores del Ford Kuga es su amplitud interior. Se trata de un SUV de tamaño medio que ofrece espacio suficiente para que cinco adultos viajen con comodidad, incluso en trayectos largos. Las plazas traseras destacan por su buena habitabilidad y por ofrecer un acceso cómodo, mientras que el maletero dispone de una capacidad suficiente para transportar el equipaje de toda la familia durante unas vacaciones.

El confort de marcha también juega un papel fundamental. Ford ha trabajado especialmente en el reglaje de la suspensión para conseguir un equilibrio muy acertado entre estabilidad y comodidad. El resultado es un coche que filtra con eficacia las irregularidades del firme y que transmite una sensación de calidad durante la conducción difícil de encontrar en muchos de sus competidores.

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En autopista destaca especialmente el buen aislamiento acústico, permitiendo recorrer cientos de kilómetros con un elevado nivel de confort. A ello contribuyen unos asientos ergonómicos, una posición de conducción elevada y una visibilidad muy buena en todas las direcciones.

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El interior apuesta por un diseño moderno en el que la tecnología tiene un gran protagonismo. La instrumentación digital y la gran pantalla central permiten acceder de forma sencilla a todas las funciones del vehículo, mientras que la conectividad con teléfonos móviles y los asistentes a la conducción convierten cada desplazamiento en una experiencia más cómoda y segura.

Tecnología híbrida para reducir el consumo sin renunciar a las prestaciones

Uno de los grandes argumentos del Ford Kuga es su gama híbrida. Está disponible tanto con versiones híbridas autorrecargables como con variantes híbridas enchufables, permitiendo que cada conductor elija la opción que mejor se adapta a sus necesidades.

Las versiones con etiqueta ECO destacan por ofrecer consumos especialmente bajos, sobre todo en recorridos urbanos y periurbanos, donde el sistema híbrido aprovecha con frecuencia el motor eléctrico para reducir el gasto de combustible. Por su parte, las variantes enchufables permiten recorrer buena parte de los desplazamientos cotidianos utilizando únicamente energía eléctrica, algo especialmente interesante para quienes disponen de un punto de recarga en casa o en el trabajo.

A nivel dinámico, el Ford Kuga mantiene una personalidad muy equilibrada. La dirección es precisa, el chasis transmite confianza y el comportamiento resulta muy estable tanto en carreteras rápidas como en zonas de curvas. Esa facilidad de conducción hace que sea un vehículo muy agradable para utilizar a diario.

Gracias a la campaña de descuentos disponible actualmente, el Kuga se convierte en una de las propuestas más competitivas de su categoría. Su combinación de diseño, espacio, eficiencia, tecnología y confort lo sitúa entre los SUV familiares más recomendables del momento. Para quienes buscan un coche práctico para el día a día, cómodo para viajar y con un consumo ajustado, el Ford Kuga sigue siendo una apuesta difícil de igualar.