Más bonito y, para la mayoría, igual de bueno que el Ford Kuga y pensado para devorar kilómetros

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 08:11h.

El Kuga tiene muchos rivales top, y este Renault es uno de ellos

Ford se carga el Focus

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El mercado de los SUV compactos es uno de los más competidos de Europa. Prácticamente todas las marcas cuentan con un modelo capaz de satisfacer las necesidades de una familia, pero pocos consiguen reunir diseño, tecnología, eficiencia y confort con tanto equilibrio como el Renault Austral. El SUV de la firma francesa se ha consolidado como una de las alternativas más completas de su categoría y una opción muy seria frente a rivales tan asentados como el Ford Kuga.

Uno de los aspectos que más llama la atención del Renault Austral es su diseño. Renault ha apostado por una estética mucho más sofisticada y dinámica que la de generaciones anteriores de sus SUV. El frontal transmite personalidad gracias a una parrilla de gran tamaño, unos faros con firma lumínica muy reconocible y unas líneas marcadas que le aportan un aspecto moderno sin resultar excesivo. En la parte trasera, los pilotos estilizados y la cuidada integración de todos los elementos refuerzan esa sensación de estar ante un vehículo de categoría superior.

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Un interior tecnológico pensado para viajar con comodidad

Pero el atractivo del Austral no termina en el exterior. Al abrir las puertas aparece un habitáculo que sorprende por su calidad de acabados y por el protagonismo de la tecnología. El cuadro de instrumentos digital se combina con una gran pantalla multimedia orientada hacia el conductor, formando un conjunto muy intuitivo y agradable de utilizar. El sistema incorpora los servicios de Google, lo que facilita la navegación, el uso de aplicaciones y el control mediante comandos de voz.

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La comodidad es otro de sus puntos fuertes. Los asientos ofrecen un excelente apoyo durante los viajes largos y la suspensión está ajustada para filtrar las irregularidades del asfalto con eficacia. Esto permite recorrer cientos de kilómetros con una sensación de confort que muchos conductores valoran especialmente cuando realizan escapadas o viajes familiares.

El espacio interior tampoco decepciona. Las plazas traseras ofrecen un buen margen para las piernas y la cabeza, mientras que el maletero dispone de una capacidad suficiente para transportar equipaje, carritos infantiles o todo lo necesario para unas vacaciones. Además, la banqueta trasera deslizante permite jugar con el espacio disponible según las necesidades de cada momento.

Motores híbridos eficientes y un equipamiento muy completo

En el apartado mecánico, el Renault Austral apuesta por motores electrificados que buscan combinar prestaciones y eficiencia. Destaca especialmente la versión Full Hybrid E-Tech de 200 CV, capaz de ofrecer consumos realmente contenidos sin necesidad de enchufarse. En ciudad puede circular durante muchos momentos utilizando únicamente el motor eléctrico, mientras que en carretera mantiene un nivel de prestaciones más que suficiente para adelantar con seguridad y viajar con total tranquilidad.

También dispone de versiones mild hybrid, ideales para quienes buscan un coste de adquisición más contenido sin renunciar a la etiqueta ECO de la DGT y a unos consumos ajustados.

Otro aspecto destacable es el amplio equipamiento disponible. Dependiendo del acabado puede incorporar asistentes avanzados a la conducción, cámara de visión 360 grados, control de crucero adaptativo, faros Matrix LED, portón trasero eléctrico, asientos calefactados o un completo paquete de ayudas que hacen la conducción más cómoda y segura.

Gracias a esta combinación de diseño atractivo, elevada calidad percibida, motores eficientes y un confort sobresaliente, el Renault Austral se ha convertido en uno de los SUV más interesantes de su segmento. Para muchos compradores representa una alternativa tan completa como el Ford Kuga, con el atractivo añadido de ofrecer una imagen más moderna y un interior que transmite una clara sensación de evolución respecto a la competencia.