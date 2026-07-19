Más llamativo y, para muchos, mejor que el Ford Kuga y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 19 JUL 2026 - 22:58h.

Volkswagen tiene un SUV que le está robando ventas a Ford y compañía

Ford se carga el Focus

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La transición hacia el coche eléctrico ha traído consigo una nueva generación de SUV que buscan combinar espacio, eficiencia y tecnología sin renunciar al confort. En ese escenario, el Volkswagen ID.4 se ha convertido en una de las propuestas más sólidas del mercado. Gracias a su diseño moderno, su notable autonomía y una conducción muy equilibrada, este modelo se ha ganado un hueco entre los eléctricos más recomendables de su categoría. Además, las campañas comerciales disponibles en la actualidad han mejorado notablemente su relación entre precio y producto, haciéndolo aún más atractivo.

Un SUV familiar con un comportamiento de referencia

El Volkswagen ID.4 ha sido desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos, algo que se aprecia desde los primeros kilómetros. La ubicación de las baterías en el suelo del vehículo reduce el centro de gravedad y mejora el reparto de pesos, lo que se traduce en una conducción especialmente estable y segura.

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A pesar de sus dimensiones, el ID.4 se mueve con gran facilidad tanto en ciudad como en carretera. La dirección ofrece un tacto agradable y preciso, mientras que la suspensión consigue un excelente equilibrio entre comodidad y firmeza. El resultado es un SUV que transmite mucha confianza al volante y que permite afrontar largos desplazamientos con un elevado nivel de confort.

La aceleración es otro de sus puntos fuertes. Como ocurre en los eléctricos, la entrega de potencia es inmediata, lo que facilita las incorporaciones y adelantamientos sin esfuerzo. Sin buscar un carácter deportivo, el ID.4 ofrece unas prestaciones más que suficientes para cualquier tipo de uso.

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El silencio de funcionamiento también contribuye a elevar la sensación de calidad. La ausencia de vibraciones y el buen aislamiento del habitáculo permiten viajar de forma muy relajada incluso a velocidades de autopista.

Mucho espacio, tecnología y una autonomía para viajar

El interior del Volkswagen ID.4 destaca por su amplitud. Gracias a la arquitectura específica para coches eléctricos, el espacio disponible es superior al que ofrecen muchos SUV de tamaño similar con motor de combustión. Tanto los ocupantes delanteros como los traseros disfrutan de una gran comodidad, mientras que el maletero ofrece una capacidad suficiente para cubrir las necesidades de una familia.

El diseño del salpicadero apuesta por el minimalismo, con un cuadro de instrumentos digital de reducido tamaño y una gran pantalla central desde la que se gestionan prácticamente todas las funciones del vehículo. El sistema multimedia incluye conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, además de múltiples servicios digitales y actualizaciones remotas.

El equipamiento puede incorporar elementos como cámara de visión de 360 grados, asistentes avanzados de conducción, climatizador de varias zonas, asientos calefactados, iluminación ambiental, acceso sin llave o portón trasero eléctrico, configurando un conjunto muy completo incluso sin recurrir a los acabados más altos.

Otro de sus grandes argumentos es la autonomía. Las versiones con batería de mayor capacidad permiten recorrer más de 500 kilómetros con una sola carga según homologación, una cifra que permite afrontar viajes largos con bastante tranquilidad y que reduce considerablemente la dependencia de los puntos de recarga.

En definitiva, el Volkswagen ID.4 representa una de las opciones más equilibradas entre los SUV eléctricos actuales. Destaca por ofrecer un comportamiento dinámico ejemplar, un elevado nivel de confort, un habitáculo muy espacioso y una tecnología plenamente actualizada. Todo ello acompañado de una calidad de fabricación propia de Volkswagen y un diseño moderno que sigue manteniéndose como uno de los más atractivos dentro de su categoría.