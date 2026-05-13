Coches y Motos 13 MAY 2026 - 18:24h.

Este SUV eléctrico es una referencia en su categoría

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El Volkswagen ID.4 se ha convertido en una de las referencias más sólidas dentro del mercado de SUV eléctricos gracias a una propuesta basada en el equilibrio. El modelo alemán ha evolucionado notablemente desde su lanzamiento y ahora presenta una combinación de autonomía, calidad de rodadura y equipamiento capaz de competir incluso con vehículos de precio superior. Volkswagen ha trabajado especialmente en mejorar los aspectos más criticados de las primeras versiones y el resultado es un SUV mucho más refinado y competitivo dentro de un segmento cada vez más exigente.

La marca alemana afronta además un momento clave dentro de su estrategia eléctrica. El crecimiento de la competencia, la llegada masiva de fabricantes chinos y la presión de Tesla han obligado a los grandes grupos europeos a reaccionar con modelos más completos y precios ajustados. En este contexto, el ID.4 representa una de las apuestas más importantes de Volkswagen para consolidar su presencia en la movilidad eléctrica y mantener una posición fuerte dentro del mercado europeo.

El SUV alemán destaca por ofrecer una experiencia muy equilibrada en prácticamente todos los apartados. No busca impresionar mediante cifras extremas de potencia ni con un diseño excesivamente futurista, sino mediante un conjunto coherente pensado para un uso familiar y cotidiano. Precisamente esa filosofía es una de las claves que han permitido al ID.4 posicionarse como una de las opciones más racionales del segmento.

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Un SUV eléctrico pensado para el confort

El diseño exterior del Volkswagen ID.4 apuesta por líneas suaves y proporciones equilibradas. La carrocería prioriza la aerodinámica sin perder presencia visual, mientras que las dimensiones permiten mantener un buen compromiso entre espacio interior y facilidad de uso en ciudad. Aunque mantiene una imagen moderna, Volkswagen ha evitado soluciones demasiado llamativas para conservar un enfoque claramente europeo.

El interior refleja esa misma filosofía. El salpicadero presenta un diseño minimalista dominado por las superficies digitales, aunque con una disposición orientada a facilitar la utilización diaria. Volkswagen ha revisado profundamente el funcionamiento del sistema multimedia, mejorando tanto la rapidez como la fluidez de respuesta. Ese apartado había sido uno de los más criticados en las primeras unidades y ahora muestra una experiencia mucho más refinada.

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Cabe destacar que el espacio disponible es uno de sus grandes argumentos. La plataforma específica para vehículos eléctricos permite aprovechar mejor las dimensiones exteriores y ofrecer una habitabilidad especialmente generosa. Las plazas traseras disponen de una buena cantidad de espacio para piernas y cabeza, mientras que el maletero mantiene una capacidad muy competitiva dentro del segmento SUV medio.

En marcha, el ID.4 prioriza claramente el confort. La suspensión absorbe bien las irregularidades y el aislamiento acústico transmite una sensación de vehículo de categoría superior. Volkswagen ha trabajado especialmente en la suavidad de funcionamiento y en la calidad de rodadura, aspectos fundamentales en un vehículo eléctrico destinado tanto a ciudad como a largos viajes.

Más autonomía y una relación calidad-precio muy sólida

La gama del Volkswagen ID.4 contempla diferentes configuraciones mecánicas y varias capacidades de batería. Las versiones más equilibradas superan los 500 kilómetros de autonomía homologada, situándose entre las referencias del segmento en eficiencia y capacidad para afrontar trayectos largos sin dificultades.

Por otro lado, las mejoras introducidas en la gestión electrónica y en el sistema de carga permiten reducir tiempos de espera en cargadores rápidos. Las variantes más recientes admiten altas potencias de carga en corriente continua, recuperando buena parte de la batería en aproximadamente media hora.

Lo destacable en este caso es que el ID.4 consigue ofrecer un nivel de calidad, confort y tecnología comparable al de SUV eléctricos considerablemente más caros. El equipamiento disponible incluye asistentes avanzados de conducción, conectividad completa y múltiples elementos orientados al confort diario. Todo ello acompañado por una política de precios más competitiva que refuerza su posición como una de las apuestas más seguras dentro del mercado eléctrico actual.