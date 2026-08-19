Más bonito y, para la mayoría, mejor que el BMW X1 y perfecto para viajar en familia

Coches y Motos 19 AGO 2026 - 00:11h.

Es el SUV más vendido de Audi

Audi tiene un problema muy importante

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Maletas, sillitas infantiles y varias horas de autopista. En ese escenario, el Audi Q3 renovado en 2025 encaja como anillo al dedo. Tiene tamaño suficiente para una familia, mantiene una conducción agradable y ofrece una presentación cuidada. Para muchos, su imagen también resulta más equilibrada y atractiva que la del BMW X1.

Con 4,48 metros de largo, se mueve sin complicaciones por ciudad. La batalla de 2,68 metros deja un espacio interior razonable para adultos. Detrás aparece un maletero de 420 litros, ampliable hasta 1.525 litros. Los respaldos divididos en proporción 40:20:40 permiten combinar pasajeros, equipaje y objetos largos con facilidad.

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Es lógico que sea el SUV más vendido de Audi

La calidad percibida sigue siendo uno de sus argumentos principales. Materiales, ajustes y mandos transmiten solidez. El equipamiento incorpora climatizador de dos zonas, llantas de 17 pulgadas y volante multifunción. También incluye retrovisores eléctricos y faros LED, dos elementos sencillos que facilitan el uso cotidiano del vehículo.

La parte digital queda resuelta mediante cuadro de instrumentos digital y radio MMI Plus con pantalla de 8,8 pulgadas. Añade Bluetooth, radio digital y servicios remotos Audi Connect Safety & Service. No es un despliegue abrumador de pantallas. Prefiere una configuración fácil de entender y rápida de utilizar.

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Por un poco más tienes una versión más deportiva

Audi pre sense front puede detectar riesgos por delante y ayudar a reducir las consecuencias de una colisión. Pre sense basic prepara sistemas cuando identifica una situación peligrosa. Se suman aviso de salida involuntaria de carril y advertencia de cambio de carril. El conjunto aporta tranquilidad en trayectos urbanos y autopistas.

Audi anuncia el Q3 de acceso por 48.530 euros. Se trata de una versión MHEV que utiliza un 1.5 TFSI de 150 CV y 250 Nm. Cuenta con cambio automático, tracción delantera y asistencia microhíbrida. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos y alcanza 209 km/h. Su consumo combinado es de 6 l/100 km. Además, obtiene la etiqueta ECO. Si lo prefieres con la carrocería Sportback, más deportiva, arranca en 47.426 euros.