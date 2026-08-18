Coches y Motos 18 AGO 2026 - 16:26h.

243 CV de potencia y casi 70 km de autonomía eléctrica

Ford reinventa el Capri para convertirlo en rentable

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El Toyota RAV4 tiene fama de compra racional, pero el Ford Kuga híbrido enchufable no piensa ponérselo fácil. Es amplio, potente y cómodo para viajar. Además, permite realizar numerosos trayectos cotidianos sin gastar gasolina. Su combinación de eficiencia y prestaciones lo convierte en un SUV familiar con argumentos de peso.

Mide 4,61 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,71 metros. El habitáculo aprovecha bien esas dimensiones y ofrece materiales agradables. El maletero dispone de 395 litros, suficientes para el equipaje habitual. No bate récords, aunque cumple con creces para escapadas, vacaciones o desplazamientos diarios con niños.

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El Ford Kuga más deseado es el híbrido enchufable

Esta versión llega asociada al acabado ST-Line. Incluye llantas de 18 pulgadas, acceso sin llave y climatizador automático bizona. Añade cámara trasera, sensores delanteros y posteriores, retrovisores calefactables y plegables, barras de techo y volante deportivo. La instrumentación digital alcanza 12,3 pulgadas y el sistema multimedia integra navegador.

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La dotación de seguridad también está bien resuelta. Cuenta con mantenimiento de carril, mitigación de colisiones y frenada automática de emergencia. Suma control de crucero con limitador, llamada e-Call, sensor de lluvia y encendido automático de luces. Los distintos modos de conducción permiten adaptar su respuesta a cada recorrido.

Así es el Kuga con mecánica híbrida enchufable

Bajo el capó combina un gasolina atmosférico de 2,5 litros y 155 CV con un motor eléctrico de 132 CV. El sistema entrega 243 CV en total y dispone de tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.

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La unidad eléctrica obtiene energía de una batería de 14,4 kWh. Puede recorrer hasta 68 kilómetros sin emisiones según el ciclo WLTP. Con carga suficiente, el consumo homologado queda en 0,9 l/100 km. Ahí está el quid de la cuestión: enchufarlo habitualmente para aprovechar de verdad su eficiencia.

Su tarifa oficial es de 44.124 euros, pero la promoción reduce mucho la factura. En su versión de acceso a la gama PHEV cuesta 34.222 euros al contado o 32.562 euros financiados, incluyendo ayudas públicas. La oferta plantea 165 euros mensuales durante 49 meses, con 12.350 euros de entrada y 15.271 euros finales.