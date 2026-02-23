El Ford Kuga híbrido rebaja la cuota y vuelve a ser un SUV lógico para familias

Coches y Motos 23 FEB 2026 - 20:08h.

Este C-SUV americano cuenta con una versión HEV muy eficiente

Ford se carga el Focus

Compartir







El Ford Kuga híbrido vuelve a situarse como una de las opciones más coherentes del segmento tras ajustar su posicionamiento comercial. Con 180 CV, motor HEV y un consumo medio homologado de 5,3 l/100 km, el SUV de Ford presenta argumentos muy sólidos para competir frente a otros híbridos autorrecargables de tamaño similar.

La mecánica híbrida combina un motor de gasolina con un propulsor eléctrico, gestionados por una transmisión automática que prioriza la eficiencia en entornos urbanos. Los 180 CV permiten mover con soltura un conjunto pensado para uso familiar, manteniendo una respuesta progresiva y suficiente tanto en ciudad como en carretera. El equilibrio entre rendimiento y consumo es uno de sus principales puntos fuertes.

PUEDE INTERESARTE Ford convierte el Kuga híbrido en un chollo

El dato de 5,3 litros cada 100 kilómetros lo sitúa en una franja especialmente competitiva dentro del segmento SUV compacto. En este sentido, la capacidad del sistema para circular en modo eléctrico a baja velocidad contribuye a rebajar el gasto real en ciudad, donde el aprovechamiento de la energía recuperada en frenadas resulta determinante.

PUEDE INTERESARTE La mejor versión del Ford Kuga cuesta menos de 30.000 euros

Más allá de la mecánica, el Kuga mantiene una imagen actualizada tras su reciente revisión estética. El frontal adopta una parrilla rediseñada y una firma lumínica más moderna, mientras que la silueta conserva proporciones equilibradas que priorizan la habitabilidad. La presencia en carretera es sólida, sin recurrir a excesos formales.

Consumo contenido y enfoque familiar

El interior continúa siendo uno de los grandes argumentos del modelo. La segunda fila ofrece un espacio generoso para pasajeros adultos y la modularidad permite ajustar la posición de los asientos para optimizar carga o confort. El maletero presenta una capacidad destacada dentro de la categoría, reforzando su orientación familiar.

PUEDE INTERESARTE Esta es la versión más interesante del Ford Kuga

Cabe destacar que el equipamiento tecnológico es amplio, con una pantalla central de gran tamaño y una instrumentación digital configurable. Los asistentes a la conducción y sistemas de seguridad completan una dotación acorde a las exigencias actuales del segmento.

En carretera, la puesta a punto del chasis prioriza el confort de marcha. La suspensión absorbe con eficacia las irregularidades y el aislamiento acústico contribuye a una experiencia de conducción refinada. La transición entre el motor térmico y el eléctrico se produce con suavidad, sin brusquedades perceptibles.

Por todo ello, el Ford Kuga híbrido de 180 CV y 5,3 l/100 km se consolida como una alternativa muy competitiva frente a otros HEV del mercado. Potencia suficiente, eficiencia real y un planteamiento práctico lo convierten en un SUV especialmente lógico para familias que buscan electrificación sin complicaciones.