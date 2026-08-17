Ni Toyota RAV4 ni Renault Austral, el SUV que está sorprendiendo a quienes buscan calidad y diseño

Coches y Motos 17 AGO 2026 - 02:04h.

No es de extrañar que este SUV se mantenga sin pestañear entre los más vendidos aquí y en todo el mundo

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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Kia dejó hace tiempo de ser una marca elegida únicamente por precio. Sus modelos actuales destacan por presentación, tecnología y calidad. El mejor ejemplo es el Kia Sportage. Este SUV se ha convertido en el modelo de su categoría más vendido de la firma en España y en el mundo. Ya alcanza su quinta generación.

Su éxito también responde a la practicidad. El habitáculo ofrece espacio para viajar cómodamente en familia. El maletero dispone de 526 litros y puede alcanzar 1.715 litros con los respaldos abatidos. Es una capacidad suficiente para equipaje, compras o carritos infantiles. Compite con Nissan Qashqai, Renault Austral o Mazda CX-5, entre muchos otros.

Versiones mecánicas para casi todos los gustos

El acabado Concept evita una presentación excesivamente básica. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, faros LED y climatizador automático bizona. Añade cámara posterior y pantalla multimedia de ocho pulgadas. También incorpora Android Auto y Apple CarPlay. La distribución de los mandos facilita su utilización durante la conducción.

La seguridad también tiene un peso importante. Equipa frenada automática de emergencia con reconocimiento de peatones. Suma mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y detector de fatiga. La versión de acceso utiliza un motor 1.6 T-GDi de 150 CV y 270 Nm. Lleva cambio manual de seis relaciones y tracción delantera.

Completa el 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y alcanza 192 km/h. El consumo homologado queda en 6,8 l/100 km. Kia solicita 29.530 euros al contado. También ofrece este motor con transmisión automática. La gama añade un diésel MHEV de 136 CV y un gasolina de 180 CV con tracción total.

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Argumentos de sobras para seguir siendo el más vendido

La alternativa más interesante es el Sportage híbrido de 239 CV. Combina un bloque 1.6 T-GDi con una unidad eléctrica. Entrega 280 Nm y utiliza cambio automático de seis velocidades. Acelera hasta 100 km/h en 7,9 segundos, llega a 196 km/h y consume 5,5 l/100 km. Kia lo anuncia desde 29.780 euros.

El híbrido añade navegador Kia Connect y una pantalla curvada de 12,3 pulgadas. También incorpora llave inteligente y sensores delanteros y traseros. Por apenas 250 euros más que el gasolina manual, ofrece más potencia, cambio automático y menor consumo.