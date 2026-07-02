Coches y Motos 02 JUL 2026 - 20:37h.

El SUV coreano es una de las mejores apuestas de su categoría

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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El segmento de los SUV compactos es uno de los más disputados del mercado. Las familias buscan coches amplios, cómodos, eficientes y con un elevado nivel de equipamiento, pero sin que el precio se dispare. En este contexto, el Kia Sportage se ha consolidado como una de las opciones más equilibradas gracias a una combinación de diseño, tecnología y una amplia oferta mecánica que ahora resulta todavía más accesible gracias a las promociones de la marca.

Lejos de conformarse con ofrecer un precio competitivo, el SUV surcoreano destaca por presentar una propuesta muy completa en prácticamente todos los apartados. Desde el diseño exterior hasta la conectividad o los sistemas de asistencia a la conducción, el Sportage demuestra que no es necesario recurrir a un modelo premium para disfrutar de un vehículo moderno y preparado para el uso familiar.

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Un SUV pensado para acompañar a la familia en cualquier situación

Uno de los principales argumentos del Kia Sportage es su versatilidad. Su carrocería ofrece unas dimensiones que permiten moverse con comodidad por ciudad sin renunciar a un habitáculo amplio y un maletero de gran capacidad, ideal para transportar equipaje, carritos infantiles o todo lo necesario para unas vacaciones en familia.

El diseño exterior continúa siendo uno de sus mayores reclamos. La parrilla frontal de grandes dimensiones, la firma luminosa LED con un estilo muy reconocible y las líneas marcadas de la carrocería consiguen que el Sportage tenga una presencia mucho más llamativa que la de muchos de sus rivales directos.

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En el interior, Kia ha realizado un importante trabajo para transmitir una sensación de calidad superior. El salpicadero apuesta por un diseño limpio y tecnológico, presidido por una doble pantalla curva que integra tanto la instrumentación digital como el sistema multimedia. La disposición de los mandos resulta intuitiva y la calidad de los materiales contribuye a crear un ambiente agradable para todos los ocupantes.

A ello se suma una excelente habitabilidad. Las plazas traseras ofrecen un espacio generoso para las piernas y la cabeza, mientras que el maletero permite afrontar con facilidad tanto el día a día como los viajes más largos.

Tecnología y motores para todos los perfiles

Uno de los aspectos que diferencia al Kia Sportage de muchos competidores es la variedad de mecánicas disponibles. La gama incluye versiones de gasolina, diésel, híbridas ligeras, híbridas convencionales e híbridas enchufables, permitiendo que cada conductor pueda elegir la opción que mejor se adapta a sus necesidades y al tipo de uso que realiza.

Las versiones híbridas destacan por ofrecer consumos reducidos y la etiqueta ECO, mientras que la variante híbrida enchufable añade la etiqueta CERO y permite realizar buena parte de los desplazamientos cotidianos utilizando únicamente energía eléctrica.

En materia de equipamiento, el Sportage ofrece desde los acabados de acceso una dotación muy competitiva. Dependiendo de la versión elegida, puede incorporar navegador conectado, compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador bizona, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, cámara de visión de 360 grados, control de crucero adaptativo, asistentes de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia y numerosos sistemas destinados a mejorar tanto la seguridad como el confort durante la conducción.

Todo ello convierte al Sportage en un SUV muy completo sin necesidad de realizar un gran desembolso. Su equilibrio entre diseño, espacio, calidad, tecnología y eficiencia explica por qué sigue siendo uno de los modelos más vendidos de su categoría. Con las promociones actuales, Kia acerca aún más este SUV al gran público, convirtiéndolo en una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un vehículo familiar moderno, bien equipado y preparado para afrontar cualquier tipo de desplazamiento sin disparar el presupuesto.