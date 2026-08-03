Coches y Motos 03 AGO 2026 - 18:33h.

Es de un segmento inferior, pero lo mejora en casi todo

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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El Toyota RAV4 es una referencia entre los SUV híbridos. Su fiabilidad, eficiencia y experiencia están fuera de duda. Sin embargo, su versión HEV de 185 CV cuesta 44.250 euros al contado. Frente a esa cifra aparece un Kia Sportage más potente, bien equipado y más barato.

El Sportage tampoco es un modelo desconocido. Es el SUV más vendido de Kia en España y mundialmente. Su quinta generación presenta un diseño futurista, un habitáculo confortable y materiales cuidados. Además, la marca respalda el vehículo con siete años de garantía, un argumento importante para las familias.

El Kia Sportage es más pequeño, pero tiene argumentos de sobra para plantarle cara

Por tamaño cumple sobradamente. Mide 4,51 metros de largo y su distancia entre ejes alcanza 2,68 metros. Esto se traduce en una segunda fila espaciosa. El maletero ofrece 526 litros, ampliables hasta 1.715 litros abatiendo los asientos. Permite afrontar vacaciones, compras o desplazamientos sin problemas.

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La versión que desafía al Toyota es el Sportage HEV. Kia la anuncia por 29.780 euros. Son 14.470 euros menos que el RAV4 al contado. Incluso tomando como referencia los 42.950 euros financiados del Toyota, la diferencia es enorme y convierte al coreano en una alternativa muy seria.

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Así es el Sportage HEV

Su sistema híbrido combina un motor de gasolina 1.6 T-GDI con una unidad eléctrica. En conjunto desarrolla 239 CV y 280 Nm, superando los 185 CV del Toyota. Utiliza una transmisión por convertidor de par con seis relaciones. La tracción es delantera y ofrece una respuesta suave en la conducción diaria.

Las prestaciones refuerzan su posición. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza velocidad máxima de 196 km/h. El consumo medio se queda en 5,5 l/100 km. Resulta rápido cuando hace falta, pero también eficiente para realizar kilómetros o circular habitualmente por ciudad.

El acabado Concept incluye pantalla de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. Añade llave, sensores delanteros y traseros y retrovisores calefactables. Incluye frenada de emergencia, mantenimiento de carril, reconocimiento de límites y detector de fatiga.