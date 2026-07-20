Toyota reduce el precio del RAV4, el SUV que muchos consideran el referente por su fiabilidad en su categoría

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 06:09h.

Acaba de estrenar generación para seguir marcando época

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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Comprar el nuevo Toyota RAV4 resulta ahora algo más asequible. Su tarifa oficial comienza en 46.887 euros, pero la marca aplica una importante rebaja. Está anunciado por 44.250 euros al contado y por 42.950 euros financiando. Una diferencia considerable para un modelo que acaba de cambiar por completo.

El RAV4 estrena generación sin renunciar a la fórmula que lo ha convertido en un éxito. Mantiene la mecánica híbrida y su conocida orientación familiar. También evoluciona en diseño, tecnología y seguridad. Sobre todo, conserva una reputación de fiabilidad que pocos rivales han conseguido igualar durante tantos años.

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Toyota mantiene el alto nivel en su nueva generación

No es un SUV pequeño. Su carrocería mide 4,60 metros y deja 190 mm de altura libre al suelo. Estas proporciones favorecen el espacio interior y permiten abandonar el asfalto con ciertas garantías. Detrás del portón hay un maletero de 580 litros. Puede crecer hasta los 1.690 litros con los respaldos plegados. Sus rivales: el Lexus NX o el Honda CR-V, entre otros.

Bajo el capó combina un motor de gasolina de 2.5 litros y 143 CV con una unidad eléctrica de 136 CV. El sistema entrega conjuntamente 185 CV y 221 Nm de par máximo. No necesita enchufes. La batería se recarga durante la marcha y recuperando energía en las frenadas y retenciones.

Sus prestaciones encajan bien con el planteamiento del coche. Necesita ocho segundos para pasar de 0 a 100 km/h y puede alcanzar los 180 km/h. Lo más destacable es el gasto de combustible. Homologa 4,9 l/100 km, una cifra contenida para un SUV amplio, potente y preparado para viajar.

El equipamiento también está a la altura

Hay cinco acabados: Advance, Spirit, Style, GR Sport y Limited.Y desde el acabado Advance incluye faros bi-LED, portón eléctrico, climatizador bizona y cámara trasera. La instrumentación utiliza una pantalla de 12,3 pulgadas. El sistema multimedia recurre a otra de 12,9 pulgadas, con navegación y conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. También dispone de numerosos puertos USB-C.

Toyota tampoco reserva la seguridad para las versiones más caras. Incluye control del ángulo muerto, mantenimiento de carril, frenada precolisión y alerta de tráfico trasero.