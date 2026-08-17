Renault hace más accesible el SUV híbrido que más está dando que hablar con un nuevo acabado de entrada

Coches y Motos 17 AGO 2026 - 06:11h.

El Austral HEV es una gran opción en su segmento

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El Renault Austral se ha convertido en uno de los SUV más importantes de la marca francesa. Un modelo que ha ganado protagonismo gracias a su diseño, su tecnología y, especialmente, a una gama mecánica electrificada que permite disfrutar de la etiqueta ECO. Ahora Renault quiere hacerlo todavía más competitivo con una versión de acceso que combina su eficiente mecánica híbrida con un acabado más asequible.

La clave está en el acabado Evolution, que permite acceder al Austral Full Hybrid E-Tech sin necesidad de saltar a las versiones más caras. Una fórmula especialmente interesante para quienes buscan eficiencia y prestaciones, pero no necesitan todos los elementos estéticos y tecnológicos de los acabados superiores.

Un híbrido de 200 CV con etiqueta ECO

Uno de los grandes argumentos del Renault Austral es su sistema Full Hybrid E-Tech. Esta mecánica combina un motor de gasolina de tres cilindros y 1,2 litros con varios componentes eléctricos para desarrollar una potencia conjunta de 200 CV.

No necesita enchufarse para cargar su batería, por lo que mantiene la facilidad de uso de cualquier coche de combustión tradicional. La gestión automática del sistema permite aprovechar la parte eléctrica especialmente en ciudad, reduciendo así el consumo de gasolina.

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De hecho, el Austral Full Hybrid puede homologar cifras de consumo alrededor de los 4,7 litros cada 100 kilómetros, un registro muy interesante para un SUV familiar con 200 CV. A ello se suma la etiqueta ECO de la DGT, que supone una importante ventaja para acceder a determinadas zonas urbanas.

Tampoco renuncia a unas buenas prestaciones. Los 200 CV permiten moverse con solvencia tanto en ciudad como en carretera y autopista, convirtiéndolo en una alternativa especialmente equilibrada para quienes utilizan un único coche para prácticamente todo.

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El acabado Evolution permite ahorrar

La principal novedad está en la posibilidad de apostar por el acabado Evolution como puerta de entrada a esta mecánica. Evidentemente, su equipamiento no alcanza el nivel de las versiones más caras, pero tampoco estamos ante un Austral excesivamente básico.

Cuenta con elementos como llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y diferentes asistentes a la conducción. En el interior también encontramos el sistema multimedia OpenR Link con una pantalla central desde la que controlar buena parte de las funciones del vehículo.

La propuesta mantiene además una de las características más interesantes del Austral: su enfoque familiar. Con 4,51 metros de longitud, ofrece un habitáculo amplio y una segunda fila pensada para viajar cómodamente. El maletero también proporciona una capacidad suficiente para afrontar viajes familiares sin demasiadas complicaciones.

Una alternativa seria a los SUV híbridos más vendidos

El movimiento de Renault resulta especialmente interesante porque el Austral compite en uno de los segmentos más disputados del mercado. Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Kia Sportage o Ford Kuga son solo algunos de los rivales que tiene enfrente.

Su combinación de 200 CV, cambio automático, etiqueta ECO y un consumo contenido es precisamente lo que permite al modelo francés diferenciarse. El acabado Evolution busca añadir ahora otro argumento importante: un precio de acceso más competitivo.

Renault consigue así acercar una de las mecánicas más interesantes del Austral a un público más amplio. Una opción que puede tener mucho sentido para quienes quieren un SUV híbrido espacioso, potente y eficiente, pero prefieren renunciar a algunos extras antes que pagar el sobreprecio de los acabados superiores.