Llega el Renault Austral que planta cara al Toyota RAV4, su versión híbrida ya tiene todo para triunfar

Coches y Motos 12 AGO 2026 - 21:16h.

Espacio para toda la familia, 200 CV y solo 4,7 litros cada 100 km

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Toyota RAV4 se ha convertido en una referencia entre los SUV híbridos. Su fiabilidad, su eficiencia y su enfoque familiar explican ese éxito. También ha servido para marcar el camino a numerosos fabricantes. Durante años fue una de las compras más evidentes para quienes buscaban espacio, comodidad y consumos ajustados.

Pero cada vez aparecen más modelos, incluso más compactos, capaces de plantarle cara. Uno de ellos es el Renault Austral full hybrid E-Tech, una alternativa seria. El modelo francés reúne prestaciones, espacio y tecnología. Además, ofrece una tarifa competitiva. No pretende copiar la fórmula japonesa. Plantea una propuesta propia. Busca familias que valoran el confort, pero también conductores que necesitan un coche eficiente para utilizar diariamente.

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Así es el Renault Austral HEV

En la versión que compite con el Toyota emplea un bloque E-Tech de 1,2 litros junto a un sistema eléctrico. El conjunto entrega 200 CV y 205 Nm de par. Su respuesta permite viajar con soltura. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. La velocidad máxima queda fijada en 175 km/h.

La eficiencia es su gran argumento. El consumo combinado se sitúa en 4,7 litros cada 100 kilómetros. Es una cifra interesante para un SUV familiar. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. Puede acceder a zonas restringidas y aprovechar ventajas fiscales o de estacionamiento en algunas ciudades.

Más barato que rivales que ofrecen lo mismo o menos

El precio refuerza su candidatura. Este Austral híbrido arranca en 36.916 euros al contado. La cifra desciende hasta 31.551 euros financiados. Así puede resultar más accesible que algunas configuraciones del RAV4. También compite directamente contra Kia Sportage o el Nissan Qashqai, disponibles también con bloques h´´ibridos autorrecargables.

El acabado Evolution incluye cuadro digital y sistema openR link de nueve pulgadas. Dispone de navegación, servicios de Google y conexión inalámbrica para el móvil. Añade climatizador bizona, seis altavoces, salidas de aire traseras, parabrisas acústico y cristales tintados. Hay cámara posterior y sensores delanteros, traseros y laterales.

Su seguridad también está bien resuelta. Incorpora control de crucero adaptativo, frenada automática con detección de peatones y ciclistas, detector de fatiga y reconocimiento de señales. Suma alerta de distancia y mantenimiento de carril.