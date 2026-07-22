El SUV que planta cara al Nissan Qashqai con más estilo y personalidad

Coches y Motos 22 JUL 2026 - 12:10h.

Elegancia, alta calidad y mucho equipamiento

La decisión de Renault con el Megane que muchos no entienden

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El Nissan Qashqai lleva años ocupando un lugar destacado entre los SUV compactos. Fue uno de los modelos que impulsó esta categoría en Europa. Sin embargo, el Renault Austral presenta una alternativa con más personalidad. Su diseño, su tecnología interior y su comportamiento le permiten competir directamente con el popular modelo japonés.

El Renault Austral mide 4,51 metros de largo, pero aprovecha bien cada centímetro. El habitáculo resulta amplio y dispone de salidas de aire para las plazas posteriores. El maletero ofrece 500 litros. Una cifra suficiente para una familia. Al plegar la segunda fila, la capacidad aumenta hasta los 1.525 litros.

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La alternativa elegante al Nissan Qashqai

La gama comienza en 33.300 euros al contado. Con la financiación ofrecida por Renault, el precio baja considerablemente hasta los 28.468 euros. Esa diferencia convierte la promoción en una opción interesante, aunque será necesario revisar sus condiciones. El acabado Evolution ya ofrece suficiente equipamiento para evitar saltar inmediatamente a las terminaciones superiores.

La versión inicial monta un motor de gasolina 1.3 MHEV de 158 CV y 270 Nm. Cuenta con tecnología microhíbrida, transmisión automática CVT y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos y alcanza los 180 km/h. Su consumo medio se sitúa en 6,4 litros cada 100 kilómetros.

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También hay una versión HEV todavía más eficiente

El interior tiene uno de sus grandes atractivos en el sistema OpenR Link de nueve pulgadas. Incluye navegación, servicios de Google y conexión inalámbrica para teléfonos. También dispone de cuadro digital, climatizador bizona, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Añade faros LED, control de crucero adaptativo y parabrisas acústico.

La seguridad está bien cubierta desde el acabado Evolution. Incorpora frenada automática con detección de peatones y ciclistas, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. Por encima aparece el Austral E-Tech de 200 CV, que reduce el consumo hasta 4,7 l/100 km. Cuesta 36.916 euros al contado o 31.551 euros financiado.