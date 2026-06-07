Renault convierte en accesible el SUV más deseado de su catálogo de 2026

Coches y Motos 07 JUN 2026 - 14:33h.

Uno de los Renault más premium que ha creado la marca francesa

Renault transforma totalmente el icono de los 90

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No hace tanto tiempo que el Renault Austral llegó al mercado. Sin embargo, ya se ha convertido en uno de los modelos más importantes de la marca francesa. Renault necesitaba un SUV capaz de competir de tú a tú con referencias como el Nissan Qashqai, el Kia Sportage o el Toyota Corolla Cross. Y lo cierto es que ha cumplido con creces. Ahora, además, lo hace con unos precios mucho más atractivos.

El Austral ha sabido conquistar a muchos conductores gracias a una fórmula sencilla. Ofrece un diseño moderno. Un interior tecnológico. Y una calidad percibida superior a la de muchos Renault de hace apenas unos años. Es uno de esos coches que transmite una sensación de producto bien terminado desde el primer momento.

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También destaca por sus dimensiones. Con 4,51 metros de largo y una batalla de 2,667 metros, ofrece un habitáculo amplio para viajar en familia. A ello se suma un maletero de 500 litros, que puede alcanzar los 1.525 litros cuando se abaten los asientos traseros. Una cifra muy competitiva dentro de su categoría.

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La gama arranca con una versión MHEV de gasolina que desarrolla 158 CV y 270 Nm de par máximo. Utiliza una transmisión automática tipo CVT y cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. Sus prestaciones son más que suficientes para el uso diario, con un consumo medio homologado de 6,4 litros cada 100 kilómetros. Por encima, Renault ofrece una interesante alternativa E-Tech híbrida de 200 CV, capaz de reducir el gasto de combustible hasta los 4,7 litros cada 100 kilómetros y de ofrecer una respuesta más contundente en carretera.

Un equipamiento a la altura

Uno de los puntos fuertes del Austral es que no obliga a subir de acabado para disfrutar de un equipamiento completo. Desde el nivel Evolution ya incorpora cuadro de instrumentos digital, sistema multimedia openR link con servicios de Google integrados, conectividad inalámbrica para smartphones, climatizador automático bizona y cámara de visión trasera.

La seguridad también juega un papel protagonista. Dispone de control de crucero adaptativo inteligente, frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, alerta de distancia de seguridad y asistente de mantenimiento de carril. Un arsenal tecnológico que ayuda a viajar con más tranquilidad.

Lo mejor es que todo ello llega acompañado de un precio muy competitivo. La versión de acceso parte de 33.300 euros al contado o 28.468 euros financiados, mientras que la variante híbrida de 200 CV arranca en 36.916 euros al contado o 31.551 euros financiados. Por diseño, tecnología, eficiencia y equipamiento, el Renault Austral se ha ganado por méritos propios el título de SUV estrella de Renault. Y ahora resulta más accesible que nunca.