Coches y Motos 17 AGO 2026 - 12:12h.

Citroën tiene un SUV pequeño pero perfecto para la mayoría de familias

El Citroën menos bonito es una ganga

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El Citroën C3 ha cambiado por completo su planteamiento en su última generación. El conocido utilitario francés mantiene unas dimensiones exteriores contenidas, pero adopta ahora una estética mucho más cercana a la de un SUV, con una carrocería elevada, una posición de conducción más alta y un diseño robusto. Una transformación con la que Citroën busca conquistar a quienes quieren un coche práctico y económico.

A todo ello se suma una gama en la que hay opciones electrificadas con etiqueta ECO y unos precios que continúan siendo uno de los principales argumentos del modelo. Una combinación que permite al C3 acercarse a compradores que también pueden estar mirando alternativas como el Dacia Duster.

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Un coche compacto que aprovecha muy bien el espacio

El Citroën C3 mide poco más de cuatro metros de longitud, una cifra que permite moverse con facilidad por ciudad y encontrar aparcamiento sin las complicaciones propias de los SUV familiares de mayor tamaño.

Sin embargo, su diseño de formas relativamente cuadradas permite aprovechar bien cada centímetro disponible. El habitáculo ofrece cinco plazas y una buena sensación de amplitud teniendo en cuenta sus dimensiones exteriores, mientras que la mayor altura facilita tanto el acceso como la salida del vehículo.

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Otro de sus argumentos es el maletero, que ofrece 310 litros de capacidad. Es una cifra interesante dentro de su categoría y suficiente para cubrir las necesidades habituales de una pequeña familia. Además, los asientos traseros pueden abatirse para aumentar considerablemente el espacio disponible cuando sea necesario transportar objetos voluminosos.

Citroën también apuesta claramente por el confort. La posición de conducción elevada y una suspensión orientada a filtrar las irregularidades buscan conseguir un coche agradable tanto para los desplazamientos diarios como para realizar viajes.

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La etiqueta ECO es uno de sus grandes argumentos

La gama del C3 cuenta con diferentes alternativas mecánicas. Entre ellas destaca especialmente la versión Hybrid, que permite disfrutar de las ventajas asociadas a la etiqueta ECO de la DGT.

Esta variante utiliza un motor de gasolina 1.2 turbo combinado con un sistema electrificado y una transmisión automática de doble embrague. El conjunto desarrolla 110 CV, una potencia suficiente para mover con soltura al modelo francés tanto en ciudad como en carretera.

La electrificación permite reducir el consumo y realizar determinados desplazamientos a baja velocidad utilizando la parte eléctrica. Todo ello sin necesidad de enchufar el coche, ya que la batería se recarga automáticamente durante la conducción.

Un precio que puede complicarle las cosas al Dacia Duster

El otro gran argumento del Citroën C3 continúa siendo su precio. Las versiones más sencillas permiten acceder al modelo francés por cantidades propias de los coches más baratos del mercado, mientras que la alternativa híbrida añade cambio automático y etiqueta ECO sin disparar excesivamente la factura.

El Dacia Duster juega en otra liga en aspectos como tamaño exterior, capacidad de carga y posibilidades familiares, pero el C3 puede resultar más interesante para quienes no necesitan tanto espacio y buscan un vehículo principalmente urbano.

Su combinación de dimensiones compactas, posición elevada, 310 litros de maletero, cinco plazas y versiones con etiqueta ECO permite ofrecer una alternativa diferente a los SUV convencionales.

Citroën consigue así mantener la filosofía económica del C3 mientras lo acerca al universo SUV. Un coche pensado para quienes priorizan practicidad, confort y precio y que demuestra que no siempre es necesario apostar por un modelo grande para disponer de un vehículo suficientemente versátil para toda la familia.