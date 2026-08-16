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Toyota tiene un eléctrico tan competitivo que deja sin respuesta a Mercedes y BMW

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Toyota logo. Toyota
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Toyota tardó en lanzar su primer vehículo eléctrico, pero eligió un segmento. El bZ4X es un SUV con una estética contundente y hasta 506 kilómetros de autonomía. Su precio lo acerca a modelos generalistas, aunque por dimensiones y equipamiento puede discutir compradores a eléctricos de Mercedes y BMW.

Su carrocería mide 4,69 metros de largo y dispone de una batalla de 2,85 metros. La anchura alcanza 1,86 metros. Estas proporciones favorecen un habitáculo espacioso. El maletero ofrece 452 litros, doble fondo y respaldos traseros abatibles en proporción 60:40. Cumple como coche familiar y viajero.

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Toyota bZ4X
Toyota bZ4X. Toyota

Así es el primer 100% eléctrico de Toyota

El exterior presenta un capó grande, pasos de rueda protegidos con plástico y entradas que ayudan a refrigerar los frenos. Apenas necesita parrilla. Las llantas pueden ser de 18 o 20 pulgadas. El conjunto evita la discreción y apuesta por una imagen agresiva y reconocible.

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Toyota ofrece los acabados Advance y Style Plus. Ambos incluyen climatizador bizona, salidas de aire y freno eléctrico con función de retención. Añaden pantalla multimedia de ocho pulgadas, cuadro TFT de siete pulgadas, seis altavoces, Bluetooth, navegación en la nube, reconocimiento de voz y asistente virtual contextual.

La tarifa inicial es de 49.900 euros, pero Toyota anuncia 39.375 euros al contado o 37.175 euros financiados. Toyota Easy exige 13.996 euros de entrada, 49 cuotas de 339,75 euros y un pago final de 14.463,64 euros. Las ayudas públicas pueden rebajarlo más, complicando la respuesta de las marcas prémium.

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Toyota bZ4X
Toyota bZ4X. Toyota

Dos versiones mecánicas a elegir

La versión de acceso desarrolla 204 CV y 265 Nm. Utiliza una batería de 71,4 kWh y homologa 506 kilómetros de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 160 km/h. Es la alternativa indicada para quienes priorizan eficiencia y el mayor alcance disponible.

Por encima hay una segunda opción, que se mueve con dos motores eléctricos y tracción total. Entrega 218 CV y 336 Nm. Su autonomía queda en 470 kilómetros. Completa el 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y mantiene una velocidad máxima de 160 km/h. Sacrifica algo de alcance para ofrecer motricidad y seguridad.

Toyota bZ4X
Toyota bZ4X. Toyota
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