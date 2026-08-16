Ducati tiene la moto perfecta para viajar lejos sin renunciar a las prestaciones de una deportiva

Coches y Motos 16 AGO 2026 - 22:12h.

Así es lo nuevo de Ducati

El icónico scooter italiano que gana a Ducati en belleza

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La Ducati Diavel V4 es una moto perfecta para poder hacer trayectos largos estando cómodo, y sin renunciar a las prestaciones de una deportiva de primer nivel. Es, sin lugar a dudas, una de las mejores naked que existen en todo el segmento, con un aire futurista y un aspecto musculoso, y con el sello de identidad que distingue a todas las motos de la firma italiana. Y se ha ido renovando y actualizando con el paso de los años para hacerla tan increíble.

Su color es de lo que más nos gusta, con una combinación de tonos negros con detalles en amarillo, que recorren el depósito, el colín y las tapas laterales. Cuenta con la homologación Euro 5+, y con su escape de cuatro salidas es imposible que pase desapercibida en ningún sitio. Aunque lo mejor se encuentra en el interior, donde rápidamente puedes ver el propulsor V4 Gran Turismo de 1158 centímetros cúbicos de cilindrada que tiene equipado.

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Rinde a una potencia de 168 CV, con una impresionante cifra de par máximo de 126 Nm, siendo un propulsor compacto y ligero que garantiza una respuesta suave y lineal. Pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos, y la electrónica es uno de los apartados más desarrollados, con tres modos de potencia y cuatro modos de conducción, y con ayudas que incluyen el control de tracción, el ABS con sensibilidad de inclinación o el control anti-caballito. Además, también dispone de control de velocidad de crucero, launch control o quickshifter bidireccional.

La Ducati Diavel V4 cuesta 31.090 euros

Para adquirir esta Ducati Diavel V4 no se necesita de ninguna inversión que esté fuera de mercado, pues los 31.090 euros que cuesta quedan más que justificados en el momento de su compra.