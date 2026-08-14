MG pone al alcance de todos el híbrido que quiere plantar cara a Toyota con una nueva versión de acceso

Coches y Motos 14 AGO 2026 - 16:28h.

MG apuesta por los motores HEV

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

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MG continúa ampliando su ofensiva en el mercado europeo y los híbridos se han convertido en una pieza fundamental de su estrategia. La marca quiere competir directamente con algunos de los fabricantes que tradicionalmente han dominado esta tecnología, especialmente Toyota, y para conseguirlo está apostando por una fórmula muy clara: coches espaciosos, potentes y equipados a precios competitivos. El MG HS Hybrid+ es uno de sus mejores ejemplos y ahora resulta todavía más interesante gracias a una nueva versión de acceso.

El HS se sitúa en uno de los segmentos más importantes del mercado. Se trata de un SUV familiar de dimensiones generosas, pensado para aquellos conductores que necesitan espacio pero no quieren renunciar a una mecánica electrificada. La llegada de una alternativa más económica permite además ampliar considerablemente el número de potenciales compradores.

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224 CV y etiqueta ECO sin necesidad de enchufarlo

Uno de los grandes argumentos del MG HS Hybrid+ está en su apartado mecánico. La marca apuesta por una tecnología híbrida autorrecargable, por lo que el conductor no necesita disponer de un cargador doméstico ni preocuparse por conectar el vehículo para aprovechar la electrificación.

El sistema combina un motor de gasolina de 1,5 litros con un potente propulsor eléctrico y desarrolla 224 CV de potencia conjunta. Es una cifra considerable para un SUV familiar y permite disfrutar de una respuesta contundente cuando es necesario, especialmente en adelantamientos o incorporaciones a vías rápidas.

Sin embargo, la prioridad del sistema no son únicamente las prestaciones. La gestión electrónica permite utilizar el motor eléctrico durante diferentes situaciones de conducción para reducir el consumo de gasolina, algo especialmente interesante en recorridos urbanos y trayectos cotidianos.

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Además, esta configuración permite al MG HS Hybrid+ contar con la etiqueta ECO de la DGT. Esto supone una ventaja importante frente a modelos exclusivamente de combustión, especialmente para quienes utilizan el coche habitualmente en grandes ciudades con restricciones de circulación.

Una versión más barata para convertirse en una alternativa a Toyota

La nueva versión de acceso refuerza precisamente uno de los puntos fuertes de MG: la relación entre precio, tamaño y equipamiento. La intención de la marca es ofrecer una alternativa competitiva frente a SUV híbridos de fabricantes como Toyota, Hyundai, Kia o Renault sin obligar al comprador a realizar un desembolso especialmente elevado.

Y el HS Hybrid+ tiene argumentos para conseguirlo. Su habitáculo destaca por ofrecer mucho espacio tanto delante como en las plazas posteriores, convirtiéndolo en una alternativa especialmente interesante para familias. También dispone de un maletero preparado para afrontar viajes con el equipaje habitual sin demasiadas dificultades.

El interior sigue la tendencia de los últimos lanzamientos de MG, con un diseño moderno en el que las pantallas digitales adquieren gran protagonismo. La instrumentación y el sistema multimedia ofrecen una presentación tecnológica, mientras que el equipamiento incluye diferentes asistentes destinados a mejorar la seguridad y el confort.

La nueva variante de entrada permite reducir el precio sin transformar al HS Hybrid+ en un SUV excesivamente básico. Esa es precisamente una de las claves de su propuesta: mantener una dotación atractiva incluso en los escalones inferiores de la gama.

Con sus 224 CV, etiqueta ECO, amplio habitáculo y un precio ahora más competitivo, el MG HS Hybrid+ se convierte en uno de los modelos a tener en cuenta para quienes buscan un SUV híbrido familiar. Toyota sigue siendo una referencia indiscutible en este terreno, pero MG está demostrando que existen alternativas capaces de ofrecer mucho coche por un presupuesto más ajustado.