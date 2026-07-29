Coches y Motos 29 JUL 2026 - 11:16h.

El ZS híbrido tiene un competir muy asentado en nuestro mercado

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El mercado de los SUV híbridos está más competido que nunca. Cada vez son más los conductores que buscan un coche con etiqueta ECO, consumos bajos y un precio razonable, sin renunciar a un buen nivel de equipamiento y espacio interior. En ese escenario, el Kia Niro se ha consolidado como una de las propuestas más equilibradas del segmento y, gracias a la importante rebaja de la que disfruta actualmente, se convierte en una alternativa especialmente interesante frente a rivales como el MG ZS Hybrid+.

Uno de los grandes argumentos del Kia Niro es su sistema híbrido autorrecargable de 138 CV. Combina un motor de gasolina 1.6 con un propulsor eléctrico y una batería de pequeño tamaño que se recarga automáticamente durante la conducción, sin necesidad de enchufes. Todo ello se asocia a una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades que ofrece una respuesta suave y agradable tanto en ciudad como en carretera.

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Pero donde realmente destaca es en el apartado de la eficiencia. Homologa un consumo desde 4,4 l/100 km, una cifra que incluso mejora la de algunos de sus principales rivales, entre ellos el MG ZS híbrido. Esto se traduce en un coste de uso muy reducido, especialmente para quienes realizan muchos kilómetros al año o circulan habitualmente por entornos urbanos. Además, al contar con la etiqueta ECO de la DGT, disfruta de ventajas en numerosas ciudades y de un acceso más sencillo a las Zonas de Bajas Emisiones.

Un SUV práctico, cómodo y con un equipamiento muy completo

El Kia Niro mide 4,42 metros de longitud, unas dimensiones que le permiten ofrecer un interior amplio sin convertirse en un coche difícil de maniobrar. Las plazas traseras ofrecen un buen espacio para las piernas y la cabeza, mientras que el maletero alcanza los 451 litros de capacidad, una cifra suficiente para el equipaje de una familia o para afrontar un viaje con comodidad.

Otro de sus puntos fuertes es la calidad del habitáculo. Kia ha apostado por un diseño moderno, con una presentación muy cuidada y materiales que transmiten una sensación de solidez superior a la que ofrecen muchos modelos de su categoría. A ello se suma una ergonomía muy bien resuelta y una posición de conducción elevada que facilita la visibilidad.

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El equipamiento también juega un papel importante. Incluso desde los acabados más accesibles incorpora instrumentación digital, pantalla táctil multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento y un completo paquete de asistentes a la conducción. En las versiones superiores añade elementos como los faros LED, asientos calefactados y ventilados, portón trasero eléctrico o un sistema de sonido de mayor calidad.

A nivel dinámico, el Niro apuesta por el confort. La suspensión filtra bien las irregularidades del asfalto y la dirección ofrece un tacto preciso, lo que hace que resulte agradable tanto para desplazamientos diarios como para viajes largos.

Otro aspecto muy valorado por los compradores es la garantía oficial de siete años que ofrece Kia, una de las más amplias del mercado y un importante argumento para quienes buscan tranquilidad a largo plazo.

Actualmente, el Kia Niro está disponible desde 22.530 euros gracias a una promoción que reduce de forma muy importante su precio respecto a la tarifa oficial. Esto lo convierte en una de las compras más recomendables entre los SUV híbridos, especialmente para quienes buscan un modelo eficiente, bien equipado, con un consumo muy contenido y un coste de utilización reducido. Con todas estas cualidades, no resulta extraño pensar que el Niro seguirá ganando protagonismo y pueda convertirse en uno de los grandes superventas de su segmento.