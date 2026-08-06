MG tiene un clon del Toyota Corolla Cross que ni Citroën puede igualar

Coches y Motos 06 AGO 2026 - 00:07h.

La marca china apuesta por los motores HEV en un segmento clave

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

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La evolución de MG en el mercado europeo está siendo una de las grandes sorpresas de los últimos años. La marca, que ha sabido reinventarse con una gama moderna y competitiva, continúa ampliando su presencia gracias a modelos que destacan por ofrecer mucho equipamiento, motores eficientes y precios difíciles de igualar. Uno de los mejores ejemplos es el MG ZS Hybrid+, un SUV compacto que, por dimensiones y planteamiento, recuerda al Toyota Corolla Cross, pero que apuesta por una relación calidad-precio especialmente atractiva.

Este modelo está pensado para quienes buscan un vehículo práctico para el día a día, con espacio suficiente para la familia, etiqueta ECO y un equipamiento muy completo, pero sin tener que asumir el elevado coste que suelen tener otros SUV híbridos del mercado. Precisamente esa combinación es la que ha convertido al MG ZS Hybrid+ en una de las alternativas más interesantes del segmento.

Un SUV moderno con mucho equipamiento de serie

El MG ZS Hybrid+ presenta una imagen completamente renovada, con un diseño más elegante y sofisticado que el de su predecesor. El frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, faros LED de diseño afilado y unas líneas mucho más marcadas que le otorgan una presencia superior a la que suele encontrarse en modelos de su precio.

El interior también supone un importante salto adelante. El salpicadero apuesta por un diseño moderno y tecnológico, con un cuadro de instrumentos digital y una gran pantalla central desde la que se gestionan la mayoría de funciones del vehículo. Los materiales ofrecen una calidad notable y los ajustes transmiten una sensación de solidez muy convincente.

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Uno de sus grandes argumentos es el equipamiento. Desde las versiones de acceso incorpora climatizador automático, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y numerosos asistentes de conducción que normalmente solo aparecen en modelos de precio superior.

En las versiones más completas añade elementos como cámara de visión 360 grados, acceso sin llave, asientos calefactados, volante calefactable y llantas de mayor tamaño, reforzando todavía más su excelente relación entre precio y equipamiento.

Un sistema híbrido potente y muy eficiente

El MG ZS Hybrid+ equipa una mecánica híbrida autorrecargable que desarrolla 197 CV, una cifra que lo sitúa entre los SUV híbridos más potentes de su categoría. El conjunto combina un motor de gasolina con otro eléctrico para ofrecer una respuesta muy rápida en aceleraciones y adelantamientos, manteniendo al mismo tiempo un funcionamiento especialmente suave en ciudad.

El consumo homologado se sitúa alrededor de los 5 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy competitiva teniendo en cuenta su potencia. Además, dispone de la etiqueta ECO, lo que facilita el acceso a las zonas de bajas emisiones y permite beneficiarse de distintas ventajas en materia de movilidad.

La suspensión prioriza el confort y absorbe con eficacia las irregularidades del firme, mientras que la dirección resulta ligera y agradable para un uso urbano. También destaca por ofrecer un habitáculo espacioso y un maletero de 443 litros, suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de familias.

Una alternativa difícil de igualar por precio

Uno de los aspectos que mejor definen al MG ZS Hybrid+ es su precio. Parte de unos 20.490 euros, una cifra especialmente competitiva para un SUV híbrido de casi 200 CV y con un equipamiento tan completo. Esto le permite posicionarse claramente por debajo de rivales como el Toyota Corolla Cross y ofrecer una propuesta muy difícil de igualar incluso para modelos como el Citroën C3 Aircross Hybrid.

Gracias a esa combinación de diseño moderno, buenas prestaciones, bajo consumo, un interior amplio y una dotación tecnológica muy completa, el MG ZS Hybrid+ se ha consolidado como una de las compras más interesantes del segmento. Para quienes buscan un SUV híbrido con etiqueta ECO, espacio para la familia y un precio ajustado, la propuesta de MG demuestra que ya no es necesario gastar una fortuna para disfrutar de un coche bien equipado, eficiente y preparado para afrontar cualquier tipo de desplazamiento.