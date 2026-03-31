El MG ZS Hybrid+ es mejor, más eficiente y barato que el Toyota Yaris Cross, pero igual de equilibrado

Coches y Motos 31 MAR 2026 - 00:58h.

Sin duda, una de las mejores sorpresas de los últimos años en el sector

El precio del Ebro S900 desafía a MG

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El MG ZS Hybrid+ ha sido una de las grandes sorpresas del mercado en los últimos años. No llegó para competir. Llegó para incomodar. Especialmente a modelos como el Toyota Corolla Cross o el Nissan Qashqai. Y lo hace con argumentos de mucho peso y poco consumo.

El MG se sitúa en el segmento C-SUV. Con 4.430 mm de largo, es grande, espacioso y práctico. Ofrece una sensación de coche superior. Y eso se nota en el día a día. El maletero refuerza esa idea. Con 443 litros, supera a muchos rivales. Puede alcanzar los 1.457 litros. Es amplio. Muy aprovechable. Y pensado para familias. Aquí marca diferencias.

La opción inteligente en el segmento de los C-SUV híbridos

El diseño también acompaña. Es moderno. Sin excesos. Y con una imagen más cercana a los SUV europeos. No busca ser rompedor. Pero sí agradable. Un coche que entra fácil por los ojos. Y que no cansa.

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El precio es el gran golpe. Parte desde 20.340 euros financiados o 22.840 euros al contado. Muy por debajo del Yaris Cross, que además de ser más pequeño, arranca en unos 27.500 euros. Una diferencia importante y decisiva.

Casi 200 CV de potencia y solo 5 litros cada 100 km

En el apartado mecánico, no tiene nada que envidiar de los de Toyota. Combina un motor gasolina 1.5 de 102 CV con uno eléctrico de 136 CV. La potencia total es de 196 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Y consume solo 5,0 l/100 km. Muy eficiente. No es solo potencia. Es cómo la entrega. Suavidad. Respuesta inmediata. Y un sistema híbrido bien afinado. Aquí es donde se acerca mucho al nivel de Toyota.

El equipamiento también juega a su favor. Desde el acabado base incluye pantalla de 12,3 pulgadas, cuadro digital, Apple CarPlay y Android Auto y múltiples asistentes. Control adaptativo, alerta de carril o detector de fatiga. Además, ofrece siete años de garantía o 150.000 km. Un punto que refuerza la confianza en el producto. Y que pocos rivales pueden igualar.