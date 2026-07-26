Coches y Motos 26 JUL 2026 - 05:18h.

Skoda tiene un SUV eléctrico con una relación calidad/precio imbatible

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

Compartir







La oferta de coches eléctricos no deja de crecer y cada vez resulta más complicado destacar en un segmento donde la competencia es enorme. Sin embargo, el Skoda Elroq ha conseguido hacerse un hueco en muy poco tiempo gracias a una combinación de argumentos difícil de igualar. Este SUV eléctrico compacto llega respaldado por la experiencia del Grupo Volkswagen, presume de una autonomía de hasta 578 kilómetros y, además, se beneficia de una rebaja cercana a los 8.000 euros que lo convierte en una de las alternativas más interesantes frente a modelos como el MG4.

Aunque el MG4 ha sido uno de los eléctricos más vendidos gracias a su excelente relación calidad-precio, el Elroq juega una baza diferente. Su planteamiento apuesta por ofrecer el espacio y la practicidad de un SUV, un nivel de calidad muy elevado y una experiencia de conducción más cercana a la de modelos de segmentos superiores. Todo ello sin disparar el precio de compra gracias a las promociones disponibles.

PUEDE INTERESARTE MG se lleva un bofetón descomunal con el ZS

La gama del Skoda Elroq ofrece diferentes configuraciones mecánicas, pero la variante más completa monta un motor eléctrico de 286 CV y una batería de gran capacidad que permite homologar hasta 578 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. Estas cifras lo convierten en un vehículo perfectamente válido tanto para el uso diario como para realizar largos viajes sin la preocupación habitual por la autonomía.

Mucho espacio, calidad y tecnología

Uno de los aspectos más destacados del Skoda Elroq es su interior. Como acostumbra la marca checa, el habitáculo está diseñado para ofrecer una gran sensación de amplitud, materiales de buena calidad y numerosas soluciones prácticas que facilitan la vida diaria. Los asientos resultan cómodos incluso después de muchas horas al volante y las plazas traseras permiten viajar con comodidad a tres ocupantes gracias al buen espacio disponible para piernas y cabeza.

El maletero también es uno de sus puntos fuertes. Con una capacidad superior a los 470 litros, ofrece espacio suficiente para el equipaje de toda la familia o para transportar objetos voluminosos sin dificultad. Esta practicidad es una de las señas de identidad de Skoda y vuelve a estar muy presente en el Elroq.

El apartado tecnológico tampoco decepciona. La instrumentación digital se combina con una gran pantalla central desde la que se controlan la mayoría de funciones del vehículo. El sistema multimedia es compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y puede completarse con navegador, actualizaciones remotas y múltiples servicios conectados.

En materia de seguridad, el SUV eléctrico incorpora asistentes como el control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto, frenada automática de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico y cámaras de aparcamiento, configurando un equipamiento muy completo desde los acabados intermedios.

Preparado para viajar sin renunciar a la eficiencia

Más allá de la autonomía, el Skoda Elroq destaca por ofrecer una conducción muy confortable. La suspensión prioriza el confort sin perjudicar la estabilidad y el excelente aislamiento acústico permite disfrutar de un elevado nivel de silencio incluso cuando se circula por autopista.

Los 286 CV garantizan unas prestaciones brillantes, con aceleraciones contundentes y recuperaciones inmediatas que hacen muy sencillos los adelantamientos. Además, gracias a su sistema de carga rápida, puede recuperar una gran parte de la batería en aproximadamente media hora utilizando cargadores de alta potencia, reduciendo notablemente los tiempos de espera durante los viajes largos.

Con una autonomía de hasta 578 kilómetros, un motor de hasta 286 CV, un interior amplio, un maletero muy generoso y una importante rebaja comercial que ronda los 8.000 euros, el Skoda Elroq reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los SUV eléctricos más interesantes del mercado. Su equilibrio entre calidad, tecnología, espacio y eficiencia lo sitúa como un rival muy serio para el MG4 y como una opción especialmente atractiva para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin hacer concesiones.