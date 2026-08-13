La alternativa bonita al Toyota RAV4 mucho más económica sin renunciar a prácticamente nada

Coches y Motos 13 AGO 2026 - 16:59h.

Prestaciones similares a las del Toyota RAV4, pero a un precio muy inferior

El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

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El Toyota RAV4 lleva años siendo una referencia entre los SUV familiares. Ofrece espacio, eficiencia y una reputación difícil de discutir. Para muchos compradores continúa siendo la elección más segura. Sin embargo, su precio ha subido y el mercado está cambiando rápidamente. Nuevos fabricantes proponen coches igual de grandes, muy equipados y con mecánicas enchufables por cantidades considerablemente inferiores.

Una de las alternativas más llamativas es el Changan Deepal S05 PHEV. No parece un SUV tradicional. Combina una carrocería elevada con líneas de compacto y una silueta coupé. Mide 4,60 metros, prácticamente lo mismo que el RAV4. Su imagen resulta moderna, limpia y diferente.

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Espacio para toda la familia y un equipamiento muy completo

La practicidad tampoco queda olvidada. El maletero ofrece 552 litros, una cifra competitiva para viajar en familia. La gama española dispone de los acabados Pro y Limited Edition. La diferencia de precio entre ambos alcanza 4.000 euros. Sin embargo, la terminación básica ya proporciona una dotación suficientemente completa.

El acabado Pro incorpora faros Full LED inteligentes, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Añade control de crucero adaptativo, lector de señales y asistente inteligente de velocidad. También incluye alerta y mantenimiento de carril, sensor de lluvia, freno de estacionamiento eléctrico, retrovisores abatibles y varias pantallas digitales.

258 CV de potencia y 100 km de autonomía eléctrica

Su sistema híbrido enchufable entrega 258 CV. El motor eléctrico desarrolla 243 CV y asume la mayor parte del trabajo. El propulsor de gasolina genera solamente 88 CV. Esta configuración está pensada para circular habitualmente con electricidad. Acelera de 0 a 100 km/h en ocho segundos.

La autonomía eléctrica alcanza 100 kilómetros. Es una distancia suficiente para cubrir muchos desplazamientos diarios sin encender el motor de combustión. También permite afrontar viajes largos sin depender completamente de cargadores. El planteamiento combina el funcionamiento cotidiano de un eléctrico con la flexibilidad necesaria para salir por carretera.

El Deepal S05 Pro cuesta 33.990 euros al contado. El Limited Edition sube hasta 37.990 euros. La promoción reduce la cifra a 24.890 euros, aunque exige financiación y aplicar las ayudas del Plan Auto+.