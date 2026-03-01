China exporta a Europa un nuevo coche eléctrico de 450 km de autonomía y apariencia de Lamborghini

Coches y Motos 01 MAR 2026 - 11:42h.

El Deepal S07 es una nueva opción que llega desde China

El eléctrico de Mazda es, para muchos, el coche eléctrico más bonito

China refuerza su presencia en Europa con la llegada del nuevo Changan Deepal S07, un SUV eléctrico que combina 450 kilómetros de autonomía homologada con una potencia de 215 caballos. Su desembarco en el mercado comunitario no es un movimiento aislado, sino parte de una estrategia más amplia por parte de los fabricantes chinos para posicionarse en segmentos de mayor valor, donde diseño, tecnología y eficiencia son factores decisivos.

El Deepal S07 apuesta por una estética muy marcada, con un frontal afilado, ópticas estilizadas y una silueta de trazos angulosos que recuerdan al lenguaje visual de los superdeportivos italianos. La caída del techo y el tratamiento de los volúmenes laterales refuerzan una imagen dinámica, poco habitual en un SUV eléctrico de su tamaño. Llama especialmente la atención el cuidado aerodinámico del conjunto, con elementos integrados que buscan optimizar el flujo de aire sin renunciar al impacto visual.

En el plano técnico, el modelo recurre a un sistema de propulsión completamente eléctrico que entrega 215 CV, una cifra que lo sitúa en un punto intermedio dentro de su categoría. Esta potencia permite ofrecer un nivel de prestaciones acorde a su planteamiento, con aceleraciones solventes y una respuesta inmediata propia de los motores eléctricos. La batería asociada le permite homologar hasta 450 kilómetros de autonomía, un dato que lo posiciona de forma competitiva frente a alternativas europeas consolidadas.

Tecnología y ambición global

El interior del Deepal S07 refleja una clara orientación hacia la digitalización. El salpicadero está dominado por una gran pantalla central que concentra la mayoría de funciones del vehículo, reduciendo la presencia de mandos físicos y apostando por una experiencia más minimalista. La instrumentación digital configurable y los sistemas avanzados de asistencia a la conducción completan un conjunto alineado con las tendencias actuales del mercado.

Cabe destacar que el equipamiento tecnológico forma parte esencial de su propuesta de valor. La marca busca diferenciarse ofreciendo una dotación amplia desde las versiones iniciales, reforzando así la percepción de producto moderno y bien resuelto. En este sentido, la calidad de acabados y el diseño interior juegan un papel relevante para consolidar su posicionamiento en Europa.

Por todo ello, el Changan Deepal S07 representa un nuevo paso en la ofensiva de la industria china en el continente. Con 215 caballos, 450 kilómetros de autonomía y una imagen que evoca a modelos de corte más exclusivo, este SUV eléctrico aspira a competir en un segmento cada vez más exigente. Su llegada confirma que las marcas asiáticas ya no compiten únicamente por precio, sino también por diseño, tecnología y ambición global.