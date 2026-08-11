Renault lanza un eléctrico tan bueno, pero tan barato, que ni MG ni BYD pueden igualar

Coches y Motos 11 AGO 2026 - 16:13h.

La marca francesa convierte al nuevo 5 en una compra top

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault ha decidido atacar uno de los segmentos más importantes para el futuro del coche eléctrico con una fórmula difícil de ignorar. El nuevo Renault 5 E-Tech eléctrico recupera uno de los nombres más conocidos de la marca francesa, pero lo hace con una propuesta completamente moderna que combina un diseño muy atractivo, diferentes niveles de autonomía y un precio que lo acerca a muchos coches de gasolina e híbridos.

Con 3,92 metros de longitud, el Renault 5 es un vehículo pensado principalmente para ciudad. Sus dimensiones permiten moverse con facilidad por entornos urbanos, aunque las versiones con mayor batería ofrecen suficiente autonomía para afrontar desplazamientos considerablemente más largos.

El diseño es uno de sus principales argumentos. Renault ha reinterpretado elementos del histórico R5 mediante una carrocería retrofuturista que consigue destacar frente a prácticamente cualquier rival. Faros, pilotos y diferentes detalles estéticos recuerdan al modelo original sin convertir al nuevo Renault 5 en una simple reinterpretación nostálgica.

Hasta 410 kilómetros de autonomía y 150 CV

Renault ofrece diferentes configuraciones para adaptar el R5 a perfiles de conductor muy distintos. Las versiones de acceso recurren a una batería de 40 kWh y permiten superar los 300 kilómetros de autonomía homologada, una cifra más que suficiente para quienes utilizan principalmente el vehículo en ciudad y alrededores.

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La alternativa más completa utiliza una batería de 52 kWh y alcanza hasta 410 kilómetros de autonomía. Esta configuración está asociada a un motor eléctrico de 150 CV, proporcionando unas prestaciones suficientes para que el Renault 5 pueda desenvolverse cómodamente tanto en ciudad como en carretera.

Además, la posibilidad de utilizar carga rápida permite recuperar una parte importante de la batería durante una parada relativamente corta. Esto aumenta considerablemente la versatilidad de las versiones de mayor autonomía y permite plantearse viajes ocasionales sin que la recarga se convierta en un problema permanente.

El precio también juega un papel fundamental. Las versiones más asequibles se sitúan en el entorno de los 25.000 euros antes de aplicar posibles ayudas, entrando directamente en una franja donde cada vez aparecen más alternativas eléctricas.

Renault planta cara a MG y BYD con diseño y tecnología

Precisamente el precio convierte al Renault 5 en un rival especialmente interesante frente a las marcas chinas. MG y BYD han conseguido hacerse un hueco importante en Europa ofreciendo coches eléctricos con una relación entre equipamiento, autonomía y precio muy competitiva, pero Renault responde con un producto desarrollado específicamente para el mercado europeo.

El interior mantiene esa combinación entre diseño y tecnología. El conductor dispone de instrumentación digital y una pantalla central desde la que controlar el sistema multimedia, la navegación y diferentes funciones del vehículo. Dependiendo del acabado, también puede incorporar numerosos asistentes a la conducción y servicios conectados.

El maletero ofrece alrededor de 277 litros, una cifra correcta teniendo en cuenta las contenidas dimensiones exteriores. Las plazas traseras tampoco destacan especialmente por amplitud, aunque permiten cumplir perfectamente con el enfoque urbano del modelo.

El gran argumento del Renault 5 está precisamente en el conjunto. No pretende ser el eléctrico con mayor autonomía ni el más espacioso, sino ofrecer un producto equilibrado a un precio razonable.

Con hasta 410 kilómetros de autonomía, 150 CV, un diseño con mucha personalidad y un precio de acceso cercano a los 25.000 euros, Renault tiene uno de los eléctricos urbanos más interesantes del momento. Una alternativa europea capaz de demostrar que MG y BYD ya no son las únicas marcas capaces de combinar tecnología eléctrica y precios competitivos.