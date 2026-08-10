Fiat lanza un eléctrico tan atractivo que pone contra las cuerdas a Opel y Citroën

Coches y Motos 10 AGO 2026 - 03:18h.

La opción inteligente (y barata) para urbanitas que quieren pasarse a lo 100% eléctrico

Fiat mejora al Dacia Sandero en todo

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Fiat no sustituyó simplemente al Panda conocido. Dado su éxito, decidió mantenerlo en el mercado y situar por encima al Grande Panda, una generación nueva con personalidad propia. Su plataforma STLA Smart permite ofrecer motores híbridos y eléctricos. Precisamente, la segunda opción convierte al modelo italiano en un rival especialmente incómodo.

La versión eléctrica cuesta 21.235 euros financiando o 23.050 euros al contado. Ambas cantidades incluyen las ayudas del Plan AUTO+. Es una tarifa agresiva para un coche recién lanzado. También lo acerca a compradores que hasta ahora descartaban la movilidad eléctrica por considerar demasiado caras sus alternativas actuales.

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Así es el Fiat Grande Panda eléctrico

Su planteamiento resulta sencillo. Utiliza un motor de 83 kW, equivalentes a 113 CV, acompañado por una batería LFP de 44 kWh. Homologa 320 kilómetros de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos y alcanza una velocidad máxima de 132 km/h.

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No pretende convertirse en un automóvil deportivo. Está preparado para desplazamientos urbanos, carreteras secundarias y recorridos cotidianos. La recarga rápida admite hasta 100 kW. En condiciones adecuadas, la batería pasa del 20 al 80 % en 26 minutos. Esta capacidad facilita afrontar trayectos ocasionales fuera de la ciudad.

El Grande Panda mide 3,99 metros de largo, 1,75 metros de ancho y 1,60 metros de alto. Su batalla alcanza 2,54 metros. Son proporciones contenidas, pero el maletero anuncia 412 litros. Esa cifra aporta una practicidad poco habitual y permite utilizarlo como único coche de una familia pequeña.

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El más barato ya viene muy bien equipado

El acabado Pop renuncia a determinados lujos, aunque cubre lo esencial. Incorpora aire acondicionado, cuadro TFT de 10 pulgadas, Smartphone Station y sensores traseros. También ofrece elevalunas delanteros, freno de estacionamiento eléctrico, puerto USB-C y llantas de acero de 16 pulgadas. No lleva radio ni pantalla multimedia central.

La seguridad incluye asistente de carril, frenada activa, alerta de somnolencia, ESP y ayuda en pendiente. Añade airbags, control de presión y llamada SOS.